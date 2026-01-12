ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Πέθανε στα 49 της η Άι, ο χιμπατζής που έμαθε να αναγνωρίζει αριθμούς και χρώματα

Ένα έργο της χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία ενός κασκόλ που προσφέρθηκε ως δώρο στη διακεκριμένη πρωτευοντολόγο Jane Goodall

The LiFO team
Η Αί / Φωτ: Center for the Evolutionary Origins of Human Behavior
Η Άι, ένας θηλυκός χιμπατζής που έγινε διεθνώς γνωστή για τις γνωστικές της ικανότητες, πέθανε σε ηλικία 49 ετών, όπως ανακοίνωσε το ερευνητικό κέντρο του Kyoto University όπου ζούσε εδώ και δεκαετίες.

Σύμφωνα με το Κέντρο για την Εξελικτική Προέλευση της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς, ο θάνατός της σημειώθηκε στις 9 Ιανουαρίου και αποδίδεται σε γήρας και οργανική ανεπάρκεια. Όπως ανέφερε το ίδρυμα, η Άι πέθανε ήρεμα, παρουσία των φροντιστών και των ερευνητών που τη συνόδευαν επί χρόνια.

Η Άι είχε γεννηθεί στη δυτική Αφρική και έφτασε στην Ιαπωνία το 1977. Στο Κιότο έγινε το κεντρικό πρόσωπο του λεγόμενου «Ai Project», ενός μακροχρόνιου ερευνητικού προγράμματος που επικεντρώθηκε στη μελέτη της νόησης των χιμπαντζήδων και στη σύγκρισή της με τις ανθρώπινες γνωστικές λειτουργίες.

Ήδη από μικρή ηλικία, οι ερευνητές της είχαν δώσει ένα ειδικό πληκτρολόγιο συνδεδεμένο με υπολογιστή, μέσω του οποίου μελετούσαν τη μνήμη και τη μάθησή της. Σε ηλικία μόλις πέντε ετών, η Άι είχε καταφέρει να αναγνωρίζει και να ονομάζει αριθμούς από το ένα έως το έξι, αλλά και να συσχετίζει αριθμούς, χρώματα και αντικείμενα σε εκατοντάδες διαφορετικά δείγματα, όπως καταγράφεται σε επιστημονική δημοσίευση του 1985.

Πέρα από τα πειράματα, η Άι ήταν γνωστή και για την αγάπη της στη ζωγραφική. Όπως και άλλοι χιμπαντζήδες του κέντρου, ζωγράφιζε αυθόρμητα με μαρκαδόρους, χωρίς να χρειάζεται ανταμοιβή με τροφή. Έργο της είχε μάλιστα χρησιμοποιηθεί το 2017 για τη δημιουργία ενός κασκόλ που προσφέρθηκε ως δώρο στη διακεκριμένη πρωτευοντολόγο Jane Goodall, με αφορμή τα 40 χρόνια του ερευνητικού προγράμματος.

Το 2000, η Άι γέννησε έναν γιο, τον Αγιούμου, ο οποίος επίσης έχει απασχολήσει την επιστημονική κοινότητα για τις εξαιρετικές επιδόσεις του στη μνήμη. 

Με πληροφορίες από BBC

