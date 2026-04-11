«Περιπολία βατράχου»: Χιλιάδες εθελοντές στην Πολωνία σώζουν τα αμφίβια από τους δρόμους

Σε ένα δάσος έξω από την πρωτεύουσα της Πολωνίας, τη Βαρσοβία, εκατοντάδες εθελοντές συμμετέχουν σε μια ξεχωριστή πρωτοβουλία με στόχο να βοηθήσουν βατράχια και φρύνους να επιβιώσουν από ένα επικίνδυνο εμπόδιο: έναν δρόμο που διασχίζει τη φυσική τους διαδρομή.

Κάθε άνοιξη, με τις πρώτες ζεστές και βροχερές νύχτες, χιλιάδες αμφίβια ξυπνούν από τη χειμερία νάρκη και ξεκινούν το ταξίδι τους προς τους υγροτόπους, όπου αναπαράγονται εδώ και χιλιάδες χρόνια.

Στο δάσος Młochowski, περίπου 30 χιλιόμετρα δυτικά της Βαρσοβίας, αυτή η διαδρομή διακόπτεται πλέον από έναν δρόμο που κατασκευάστηκε την τελευταία δεκαετία, με τραγικές συνέπειες.

Πολωνία: Ένας δρόμος που έγινε παγίδα για τους βατράχους

Για χρόνια, την περίοδο της αναπαραγωγής, χιλιάδες βατράχια και φρύνοι σκοτώνονταν από διερχόμενα οχήματα.

«Τα βατράχια συνθλίβονταν κατά εκατοντάδες ή και χιλιάδες. Έβλεπες παντού αποσυντεθειμένα σώματα», θυμάται ο Łukasz Franczuk, συντονιστής της πρωτοβουλίας «Frog Patrol».

Η κινητοποίηση των εθελοντών προέκυψε πριν από τρία χρόνια, όταν κάτοικοι της περιοχής οργανώθηκαν και δημιούργησαν τη λεγόμενη «Frog Patrol (περιπολία βατράχου)».

Κάθε βροχερό βράδυ της άνοιξης, εθελοντές συγκεντρώνονται κατά μήκος του δρόμου, φορώντας φωσφοριζέ γιλέκα και εξοπλισμένοι με φακούς και κουβάδες. Μαζεύουν τα αμφίβια από την άσφαλτο και τα μεταφέρουν με ασφάλεια απέναντι, προς τους βάλτους.

Η δράση αυτή είναι κρίσιμη, καθώς τα βατράχια κινούνται κυρίως όταν βρέχει, επειδή αναπνέουν μέσω του δέρματός τους και χρειάζονται υγρασία. Ως προς την κινητοποίηση, η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας είναι εντυπωσιακή βάσει δεδομένων. Ολόκληρες οικογένειες, ακόμη και παιδιά, βγαίνουν στη βροχή για να βοηθήσουν.

«Είναι συγκινητικό να βλέπεις οικογένειες με κουβάδες να περπατούν μέσα στη νύχτα για να σώσουν τα ζώα», λέει η εθελόντρια Katarzyna Jacniacka.

Πολωνία: Έχουν σωθεί χιλιάδες αμφίβια

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, περισσότεροι από 18.000 βάτραχοι και φρύνοι έχουν σωθεί χάρη στην πρωτοβουλία.

Ο βιολόγος Krzysztof Klimaszewski τονίζει ότι τέτοιες δράσεις είναι καθοριστικές, με τον ίδιο να αναφέρει: «Επιτρέπουν σε τοπικούς πληθυσμούς αμφιβίων να επιβιώσουν».

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί πως παρόμοιες πρωτοβουλίες υπάρχουν και σε άλλες χώρες. Χαρακτηριστικά, στις ΗΠΑ, εθελοντές στο Νιου Χάμσαϊρ βοηθούν αμφίβια όπως σαλαμάνδρες να περάσουν δρόμους με ασφάλεια. Στη Βαυαρία της Γερμανίας, οργανώσεις διασώζουν έως και 700.000 ζώα κάθε χρόνο.

Στη νότια Γαλλία έχουν τοποθετηθεί ειδικά δίχτυα για να αποτρέπεται η είσοδος των βατράχων στους δρόμους, ενώ στο Ταλίν της Εσθονίας κατασκευάζονται φράχτες και υπόγειες διαβάσεις για την ασφαλή μετακίνησή τους.

Με πληροφορίες από Washington Post

