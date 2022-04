Μια πόλη έκρυψε τις κουρευτικές μηχανές του γκαζόν για έναν μήνα για να σώσει τις μέλισσες

Mπορεί το κίνημα "No Mow May" (Μην Κουρεύετε το Γκαζόν τον Μάιο) να βοηθήσει στη μετατροπή του κλασικού γκαζόν των κήπων σε κάτι οικολογικά πιο ωφέλιμο;

Η συγγραφέας και φωτογράφος Anne Readel ταξίδεψε οδικώς στο Άπλτον του Ουισκόνσιν τον περασμένο Μάιο και το γκαζόν σε πολλά από τα σπίτια της μικρής πόλης οργίαζε άκοπο. Οι κήποι θύμιζαν μικροσκοπικά λιβάδια, με κίτρινες πικραλίδες και μωβ λουλουδάκια.

Τα σπίτια όμως δεν ήταν εγκαταλελειμμένα ή παραμελλημένα, ούτε υπήρχαν στοίβες εφημερίδων στις βεράντες τους. Οι γειτονιές έσφυζαν από ζωή και γρήγορα κατάλαβε πως οι κήποι είχαν αφεθεί ακούρευτοι συνειδητά από τους κατοίκους, για καλό σκοπό: να σωθούν οι μέλισσες.

Οι αρχές τις πόλεις είχαν ζητήσει από τους κατοίκους να κλειδώσουν στις ντουλάπες τους τις χλοοκοπτικές μηχανές όλο τον Μάιο. Αυτό επέτρεψε στα φυτά που συχνά χαρακτηρίζονται «ζιζάνια» να ανθίσους - βιολέτες, τριφύλλια, πικραλίδες.

Τα ανθισμένα ζιζάνια στο γκαζόν μπορούν να προσφέρουν ανοιξιάτικη τροφή στις μέλισσες που πιάνουν δουλειά με την έλευση της άνοιξης.

Οι αριθμοί των μελισσών μειώνονται με τρομακτικό ρυθμό. Στη βόρεια Αμερική, σχεδόν ένα στα τέσσερα γηγενή είδη μελισσών κινδυνεύει, σύμφωνα με το Κέντρο Βιολογικής Ποικιλομορφίας, εν μέρει λόγω της καταστροφής οικοσυστημάτων, της χρήσης φυτοφαρμάκων, της κλιματικής αλλαγής και της αστικοποίησης.

Το Άπλετον, περίπου 200 μίλια βόρεια του Σικάγο, είναι μια μικρή πόλη στις όχθες του ποταμού Φοξ. Δύο επίκουροι καθηγητές σε ένα κολέγιο φιλελεύθερων τεχνών, ο Δρ Ισραέλ Ντελ Τόρο και η Δρ Ρελένα Ρίμπονς του Πανεπιστημίου Λόρενς, γνώριζαν ότι το No Mow May ήταν δημοφιλές στη Βρετανία και αναρωτήθηκαν αν η πρωτοβουλία θα μπορούσε να «ριζώσει» και εδώ.

Άρχισαν να συνεργάζονται με το τοπικό Συμβούλιο του Άπλετον και, το 2020, έγινε η πρώτη πόλη στις Ηνωμένες Πολιτείες που υιοθέτησε το No Mow May, με τις οικογένειες 435 σπιτιών να εγγράφονται για να συμμετάσχουν.

Οι Dr. Del Toro και Dr. Ribbons μελέτησαν τις επιπτώσεις του No Mow May στις μέλισσες του Appleton. Διαπίστωσαν ότι οι χλοοτάπητες του No Mow May είχαν πενταπλάσιο αριθμό μελισσών και τριπλάσια είδη μελισσών από ό,τι τα κουρεμένα πάρκα. Οπλισμένοι με αυτές τις πληροφορίες, ζήτησαν και από άλλες κοινότητες να συμμετάσχουν.



Μέχρι το 2021, δώδεκα κοινότητες σε όλο το Ουισκόνσιν είχαν υιοθετήσει το No Mow May. Η ιδέα εξαπλώθηκε σε κοινότητες στην Αϊόβα, τη Μινεσότα, το Ιλινόις και τη Μοντάνα.

Ο Μάικ Γουίζα, δήμαρχος του Στίβενς Πόιντ, υποστήριξε το No Mow May πέρυσι. «Ήταν επιτυχημένο - και θα έλεγα ευρέως επιτυχημένο», λέει στους New York Times. Στο Στίβενς Πόιντ συμμετείχαν περίπου 230 σπίτι στο πρότζεκτ, διπλάσιος αριθμός από τον αναμενόμενο.

Πρόσφατα, το Συμβούλιο του Άπλτον ψήφισε για υπέρ της μόνιμης εφαρμογής του πρότζεκτ, ώστε να εφαρμόζεται κάθε Μάιο. Πολλοί άλλοι δήμοι του Ουισκόνσιν είτε το έχουν ήδη υιοθετήσει για το 2022 είτε το εξετάζουν.

Οι προσπάθειες μάλλον έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς. Ένα απειλούμενο είδος μικρών μελισσών, των οποίων οι περιοχές δραστηριότητας συρρικνώνονταν ραγδαία από τη δεκαετία του 1990, εντοπίστηκαν για πρώτη φορά σε ένα σπίτι στο κέντρο του Άπλτον πέρυσι.

Όμως οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η πρωτοβουλία είναι μόνο ένα σημείο εκκίνησης για τη διάσωση των μελισσών. «Αυτό που κάνατε για έναν μήνα είναι όμορφο, βοηθάει», σχολιάζει ο Δρ Ντελ Τόρο. «Αλλά τι θα κάνετε το υπόλοιπο καλοκαίρι ή το υπόλοιπο έτος για να διασφαλίσετε ότι οι επικονιαστές μας προστατεύονται;» αναρωτιέται.

Η σημασία των αστικών και περιαστικών περιοχών για τις μέλισσες είναι τεράστια, εξήγησε Δρ Ντελ Τόρο, ο οποίος λαμβάνει τώρα email από κατοίκους του Άπλετον που τον ρωτούν πώς να εφαρμόσουν κι άλλες πρακτικές φιλικές προς τις μέλισσες, όπως η φύτευση κι άλλων λουλουδιών, η δημιουργία μελλισιών και ο περιορισμός ζιζανιοκτόνων και φυτοφαρμάκων.

«Πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ποιος είναι ο ρόλος μας σε αυτό το αστικό οικοσύστημα», καταλήγει. «Για πολλούς από εμάς, αυτό μπορεί να σημαίνει να καθόμαστε και να βλέπουμε το γρασίδι να μεγαλώνει.»