Το μεγαλύτερο παγόβουνο του κόσμου κινείται ξανά προς τον «θάνατό» του

Το μεγαλύτερο παγόβουνο του κόσμου κινείται και πάλι, έχοντας περάσει μήνες ακινησίας όντας παγιδευμένο σε μία παλιρροϊκή δίνη.

Το παγόβουνο, που ονομάζεται Α23α, αποκολλήθηκε από την ακτογραμμή της Ανταρκτικής το 1986. Όμως γρήγορα παρέμεινε σταθερό στη θάλασσα Γουέντελ μοιάζοντας με ένα «παγωμένο νησί». Με εύρος σχεδόν 4.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα το παγόβουνο έχει έκταση περισσότερη από το διπλάσιο μέγεθος του Λονδίνου.

Έχοντας μείνει στάσιμο για πάνω από τρεις δεκαετίες, το παγόβουνο άρχισε να κινείται προς τα βόρεια το 2020 αλλά, από την άνοιξη, περιστρέφεται επί τόπου, καθώς πιάστηκε σε μια περιστρεφόμενη στήλη νερού κοντά στα νησιά South Orkney.

