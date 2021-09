Δύο εκτεταμένα δάση μαύρου κοραλλιού ανακαλύφθηκαν στα 100μ βάθος στο πέλαγος, σύμφωνα με το Ινστιτούτο «Αρχιπέλαγος», κατά τη δεύτερη εβδομάδα ερευνών του πληρώματος του Aegean Explorer της δράσης «Προστατεύοντας τα Βαθιά Νερά και τους Κοραλλιγενείς Οικοτόπους του Αιγαίου».

Tο μαύρο κοράλλι είναι προστατευόμενο είδος (τουλάχιστον τύποις) που απειλείται από τη χρήση συρόμενων αλιευτικών εργαλείων (μηχανότρατες), την οποία, όμως, η ελληνική νομοθεσία δεν απαγορεύει στην περιοχή που βρίσκεται το συγκεκριμένο δάσος.



Αυτό συμβαίνει διότι, έως σήμερα, οι ελληνικές αρχές δεν έχουν προβεί στις απαραίτητες κινήσεις για την χαρτογράφηση αυτών των προστατευόμενων οικοσυστημάτων και την καταγραφή των ειδών που διαβιούν σ΄ αυτά. Κατά συνέπεια, κινδυνεύει, ανά πάσα στιγμή, να εξαφανιστεί εξαιτίας του (δυστυχώς νόμιμου!) περάσματος μιας μηχανότρατας.



Το μαύρο κοράλλι Anthipathella subpinnata, ανήκει στα αρχαιότερα είδη ζώων που επιβιώνουν στους ωκεανούς και τις θάλασσες του πλανήτη. Αν και ο ρυθμός ανάπτυξής του είναι ιδιαίτερα αργός (<1 χιλιοστό/έτος), είναι αξιοσημείωτο ότι έχουν καταγραφεί δάση μαύρου κοραλλιού που ξεπερνούν τα 4000 χρόνια σε ηλικία. Τα δάση του μαύρου κοραλλιού αποτελούν βιότοπους εξαιρετικής σημασίας που φιλοξενούν πολλά άλλα θαλάσσια είδη. Για παράδειγμα καρχαριοειδή, σαλάχια, καλαμαριά, κ.α. αποθέτουν σε αυτά τα αυγά τους.



Αξιοσημείωτο είναι ότι αυτό το είδος, που είναι σχεδόν άγνωστο στις μέρες μας, ήταν γνωστό στην αρχαία Ελλάδα για τις φαρμακευτικές του ιδιότητες, ενώ αρχαιολογικά ευρήματα αποδεικνύουν τη χρήση του στην κατασκευή κοσμημάτων.



Η δράση «Προστατεύοντας τα Βαθιά Νερά και τους Κοραλλιγενείς Οικοτόπους του Αιγαίου» είναι μία συνεργασία που έχει αναπτύξει το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος Archipelagos - Institute of Marine Conservation, με τον διεθνή περιβαλλοντικό φορέα Oceana, το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Essex University of Essex, το Περιφερειακό Κέντρο Δράσης των Ηνωμένων Εθνών για τη Μεσόγειο (UNEP/MAP SPA RAC και το Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών National and Kapodistrian University of Athens, με την υποστήριξη του Pure Ocean Fund. Η έρευνα υλοποιείται σύμφωνα με σχετική NAVTEX που έχει εκδοθεί από την Υδρογραφική Υπηρεσία.