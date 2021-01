"Welcome back", «καλώς ήρθατε ξανά», έγραψε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στο Twitter, σε ένα tweet συγχαρητηρίων προς τον Τζο Μπάιντεν και την Κάμαλα Χάρις.

Μαζί με τις «καλύτερες ευχές» του για επιτυχία στη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ, ο Γάλλος πρόεδρος χαιρέτισε, στην ίδια ανάρτηση, την απόφασή του Μπάιντεν να επιστρέψει η Ουάσινγκτον στην Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα, από την οποία είχαν αποχωρήσει οι ΗΠΑ μετά από απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ.



«Προς τον Τζο Μπάιντεν και την Κάμαλα Χάρις, οι καλύτερες ευχές μου σε αυτήν την ιστορική ημέρα για τον αμερικανικό λαό», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος σε αυτό το μήνυμα που έστειλε στη συνέχεια και στα γαλλικά.

«Είμαστε όλοι μαζί. Θα είμαστε πιο δυνατοί για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του καιρού μας. Πιο δυνατοί για να οικοδομήσουμε το μέλλον μας. Πιο δυνατοί για την προστασία του Πλανήτη. Καλώς ήρθατε ξανά στην Συμφωνία του Παρισιού!», έγραψε ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους.

Τον Νοέμβριο του 2020, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν αποχωρήσει επισήμως από τη Συμφωνία του Παρισιού εκπληρώνοντας την εξαγγελία που είχε κάνει ο Τραμπ το 2017. Οι ΗΠΑ είχαν τότε αποσυρθεί από την παγκόσμια συμφωνία στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής. Τώρα, με απόφαση του Τζο Μπάιντεν, η επιστροφή των ΗΠΑ στη Συμφωνία θεωρείται θέμα καθαρά διαδικαστικό, που θα διευθετηθεί εντός ολίγου χρόνου.

To @JoeBiden and @KamalaHarris.

Best wishes on this most significant day for the American people!

We are together.

We will be stronger to face the challenges of our time. Stronger to build our future. Stronger to protect our planet. Welcome back to the Paris Agreement!