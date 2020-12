Οι επιστήμονες ετοιμάζονται για μια επείγουσα αποστολή στο μεγαλύτερο παγόβουνο του κόσμου, το οποίο βρίσκεται σε πορεία σύγκρουσης με το νησί της Νότιας Γεωργίας στον νότιο Ατλαντικό Ωκεανό.

Το παγόβουνο A-68A, το οποίο είναι μεγαλύτερο σε μέγεθος από το Λουξεμβούργο, αποκολλήθηκε από την παγοκρηπίδα Larsen C στην Ανταρκτική το 2017 και έκτοτε κινείται με κατεύθυνση προς το νησί. Το παγόβουνο απειλεί να πλήξει το πλούσιο οικοσύστημα γύρω από τη Νότια Γεωργία καταστρέφοντας τον πυθμένα της θάλασσας, o οποίοw φιλοξενεί μαλάκια, μαλακόστρακα, σφουγγάρια και άλλα πλάσματα.

Οι ερευνητές της Βρετανικής Ανταρκτικής Έρευνας (BAS) θα πετάξουν προς τα Φώκλαντ στις 11 Ιανουαρίου και στη συνέχεια θα ξεκινήσουν ένα τριήμερο ταξίδι στο παγόβουνο με το ερευνητικό πλοίο RRS James Cook.



«Παρόλο που τα παγόβουνα είναι κοινά, δεν είχαμε ποτέ την ευκαιρία να μελετήσουμε κάτι τέτοιο στο παρελθόν, οπότε είναι μια πρώτη για εμάς», δήλωσε ο καθηγητής Geraint Tarling, βιολογικός ωκεανογράφος στο BAS. «Φέρνει μια ολοκληρωτική αλλαγή στο περιβάλλον».

Δορυφόροι και άλλα μέσα κατέγραψαν τις πρώτες εικόνες του παγόβουνου καθώς πλησιάζει στο νησί:

Ισχυρά ωκεάνια ρεύματα οδηγούν το παγόβουνο, το οποίο έχει επιφάνεια περίπου 4.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, από τα βαθιά νερά προς τα ρηχά νερά της υφαλοκρηπίδας που περιβάλλει τη Νότια Γεωργία. Η περιοχή είναι πλούσια σε φυτοπλαγκτόν, κριλ και άλλα είδη χαμηλά στην τροφική αλυσίδα, καθιστώντας την ένα σημαντικό έδαφος εύρεσης τροφής για πιγκουίνους, φώκιες και φάλαινες. «Η βιοποικιλότητα αυτής της περιοχής είναι τόσο πλούσια όσο αυτή των νήσων Γκαλαπάγκος», δήλωσε ο Tarling.

Τα νερά γύρω από τη Νότια Γεωργία έχουν θερμοκρασία περίπου 4 βαθμούς Κελσίου, αλλά στην περιοχή του παγόβουνου η θερμοκρασία θα μπορούσε να σημειώσει περαιτέρω πτώση μερικών βαθμών. Η ψυχρότερη θερμοκρασία και η απελευθέρωση δισεκατομμυρίων τόνων γλυκού νερού στην περιοχή θα μπορούσε να είναι καταστροφική για το έδαφος.

Οι επιστήμονες φοβούνται πως αν το παγόβουνο «φρακάρει» στην περιοχή θα μπορούσε να μείνει εκεί και να λιώνει αργά έως και για 10 χρόνια, επειδή είναι τόσο μεγάλο. Πέρα από την αναστάτωση του οικοσυστήματος, εάν το παγόβουνο κολλήσει στην υφαλοκρηπίδα, θα μπλοκάρει μια μεγάλη έκταση όπου το κριλ είναι πιο άφθονο. Αυτό θα μπορούσε να εμποδίσει τους πιγκουίνους και τις φώκιες να βρουν φαγητό κοντά τους κατά την αναπαραγωγική περίοδο.

We now have VIDEO of that @RoyalAirForce reconnaissance flight over #iceberg #A68a. There are some mighty fissures, and the sea around the berg is littered with bits and bobs. Watchout South Georgia! 🦭🐧 Read more: https://t.co/0hJP5fDdJ5 pic.twitter.com/MOWUWMuwZg