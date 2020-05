Πλέον το φαινόμενο έχει γίνει σχεδόν συνηθισμένο: ενώ οι άνθρωποι βρίσκονται «παγιδευμένοι» μέσα στα σπίτια τους, η άγρια ζωή εκμεταλλεύεται την ευκαιρία γεμίζοντας τα εγκαταλελειμμένα σημεία.

Είδαμε το χωριό Llandudno στην Ουαλία από «πόλη φάντασμα» να μετατρέπεται σε «πόλη απόκατσίκες», άγριες αρκούδες να εισβάλλουν στην Βαρκελώνη και πούμα να περιδιαβαίνουν στο Σαντιάγκο της Χιλής.

Το φαινόμενο παρατηρείται εντονότερα την τελευταία εβδομάδα στην ακτογραμμή των ΗΑΕ, με άγρια σαλάχια να κατακλύζουν την μαρίνα του Ντουμπάι, δελφίνια να παίζουν δίπλα στο τεχνητό νησί Παλμ Τζουμέιρα και καρχαρίες να κάνουν βόλτα στο Ρας αλ-Καϊμά.

A large pod (~2000, mixed adults & juv.) of Risso's dolphins (Grampus griseus) was recently sighted offshore from Fujairah. Among them was a very rare albino individual: the first recording for the project, possibly the wider region.

