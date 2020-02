Όσο αξιαγάπητα κι αν είναι τα ελάφια, ένας είναι ο ιδανικός τρόπος για να τα θαυμάσετε: αφήστε τα στην ησυχία τους. Αυτό λένε οι ειδικοί, με αφορμή μια γυναίκα που τάισε ελάφια και της επιβλήθηκε πρόστιμο.



Η Λόρι Ντίξον οδήγησε τρία ελάφια στο σαλόνι του σπιτιού της και τα τάισε. Είχε βάλει πάνω σε ένα τραπεζάκι μήλο, μπανάνα, φέτες ψωμιού και καρότο, για τα ζώα. Το βίντεο αυτό δεν χαροποίησε διόλου την υπηρεσία πάρκων και άγριας φύσης στο Κολοράντο.



«Το τάισμα των άγριων ζώων πρέπει να σταματήσει. Είναι εγωιστικό και επικίνδυνο, τόσο για τα ζώα όσο και για τους ανθρώπους και επιπλέον είναι παράνομο. Αφήστε την άγρια φύση να είναι άγρια, αυτά τα ζώα δεν είναι κατοικίδια», ανέφερε η υπηρεσία δημοσιεύοντας το βίντεο της Ντίξον, στην οποία επέβαλε πρόστιμο 550 δολαρίων, καθώς στο Κολοράντο είναι παράνομο να ταΐζεις ελάφια και άλλα ζώα.

These egregious acts of feeding wildlife need to stop. It is selfish and dangerous, for both the animals and people, plus it is illegal.



