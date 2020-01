Ένα είδος γυμνοσάλιαγκα με φούξια χρώμα, που εντοπίζεται μόνο σε μια βουνοκορφή στη βόρεια Νέα Νότια Ουαλία, επέζησε από τις καταστροφικές πυρκαγιές της Αυστραλίας.



Φύλακες στο πάρκο Mount Kaputar εντόπισαν περίπου 60 εκπροσώπους των φούξια γυμνοσάλιαγκων έπειτα από τις πρόσφατες βροχές. Η φωτιά στην περιοχή έκαιγε πάνω από έξι εβδομάδες, από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο, μετατρέποντας σε στάχτη το μεγαλύτερο μέρος του οικοτόπου αυτού του είδους, το μήκος του οποίου μπορεί να ξεπεράσει τη μια παλάμη.



Το βουνό αυτό αποτελεί σπίτι για τουλάχιστον 20 είδη σαλιγκαριών και γυμνοσάλιαγκων που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στον κόσμο. Ανάμεσά τους και τρία είδη σαρκοφάγων σαλιγκαριών. Η περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως οικολογική κοινότητα που απειλείται με εξαφάνιση, η πρώτη αυτού του είδους στην Αυστραλία.

