Η Dua Lipa, Βρετανίδα ποπ σταρ και παιδί μεταναστών από το Κόσοβο, κατηγορήθηκε πως τροφοδοτεί τον εθνικισμό μετά από μια ανάρτηση στην οποία δείχνει τον χάρτη της Μεγάλης Αλβανίας.

Η γνωστή τραγουδίστρια, που συνήθως κάνει πρωτοσέλιδα για τις ποπ επιτυχίες της, βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο οργισμένων αντιδράσεων - αυτή τη φορά για τις εθνικιστικές απόψεις της.

Σε μήνυμά της στο Twitter, την Κυριακή, η Dua Lipa υπερασπίστηκε την καταγωγή της ως «γηγενής και όχι ως μετανάστρια», δημοσιεύοντας έναν χάρτη της Αλβανίας που δείχνει ότι κατέχει τμήματα της Ελλάδας, της Βόρειας Μακεδονίας, του Μαυροβουνίου, της Σερβίας και της αποσχισμένης επαρχίας του Κοσσυφοπεδίου.

«Αυτόχθων, επίθετο (του κατοίκου ενός τόπου) ιθαγενής και όχι απόγονος μεταναστών ή αποίκων», σχολίασε η τραγουδίστρια.

au•toch•tho•nous adjective

(of an inhabitant of a place) indigenous rather than descended from migrants or colonists pic.twitter.com/OD9bNmLcZ4 — DUA LIPA (@DUALIPA) July 19, 2020





Πρόκειται για το ίδιο πανό που είχε πυροδοτήσει αναταραχές το 2014, όταν ένα drone πέταξε με αυτό σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου μεταξύ Σερβίας και Αλβανίας στο Βελιγράδι.

Όπως ήταν φυσικό, οι χρήστες παρατήρησαν πως ο χάρτης προβάλλει την εθνικιστική ιδέα της «Μεγάλης Αλβανίας», που προωθεί την ενοποίηση όλων των βαλκανικών εδαφών με σημαντικό αλβανικό πληθυσμό, με αποτέλεσμα η εικόνα να γίνει πολύ γρήγορα αντικείμενο χιλιάδων σχολίων με πολλούς να την κατηγορούν ότι «δείχνει συμπάθεια απέναντι στον φασισμό», καθώς η μόνη φορά που υπήρχε η διευρυμένη Αλβανία ήταν ως υποτελές κράτος κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι περισσότεροι φανς της δήλωσαν έκπληκτοι που η Dua Lipa έφτασε στο σημείο να χαρακτηριστεί «φασίστρια», με κάποιους να προωθούν μέχρι και το hashtag #cancelDuaLipa, ενώ άλλοι υπερασπίστηκαν την τραγουδίστρια, λέγοντας ότι το μήνυμά της παρερμηνεύτηκε.

OK but Dua Lipa coming out as a fascist isn't the twist I was expecting today 🤦🏻‍♂️ what is going on? pic.twitter.com/PUse7iksbU — Xavier de Sousa (@xavinisms) July 19, 2020

Dua Lipa becomes the first and only female artist advocating fascist ideas in 2020 https://t.co/9gZqTws8OT — Dona Karan (@dezzdaa) July 20, 2020

This tweet is not hate speech! Dua is debunking the dangerous far-right claims that Albanians are not indigenous people in the Balkans. This same ideology has even been used by Serbia to justify genocide.



Kosovo War: 1M refugees, 11K killed and over 20K raped. #NeverForget pic.twitter.com/jAGAp6CGiY — Team Albanians (@TeamAlbanians) July 19, 2020

Να σημειωθεί πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Dua Lipa ξεσηκώνει αντιδράσεις, καθώς τον περασμένο Ιανουάριο είχε προκαλέσει την οργή των φεμινιστών, λόγω ενός περιστατικού που όπως λέγεται πετούσε δολάρια σε γυναίκες στρίπερ.

Καίτη Γαρμπή: «Είσαι ανιστόρητη»

Η ανάρτηση της Dua Lipa προκάλεσε την αντίδραση και της Καίτης Γαρμπή, που μέσα από τον λογαριασμό της στο Twitter, σχολίασε: «Αν-ι-στό-ρη-το, επίθετο. Αυτό που δεν είναι συνεπές με την ιστορία ή με την ιστορική ανάλυση».