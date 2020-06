«Ποιος θέλει να τους πετσοκόψει όπως κάνουν οι Σαουδάραβες;», ρωτούσε ο μεταμφιεσμένος σε καουμπόι Σάσα Μπάρον Κοέν ένα πλήθος ακροδεξιών, τρολάροντας το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί το Σάββατο στην Ολύμπια της Ουάσιγκτον.

Η εκδήλωση «March For Our Rights 3» της ακροδεξιάς πολιτοφυλακής Washington State Three Percenters συγκέντρωσε περίπου 500 άτομα στο Heritage Park, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Η συγκέντρωση για το δικαίωμα στην οπλοκατοχή και την οπλοχρησία διοργανώθηκε ως απάντηση στο φοιτητικό March For Our Lives του 2018, που είχε λάβει χώρα αμέσως μετά τους πυροβολισμούς στο Marjory Stoneman Douglas High School της Φλόριντα.

Holy shit 😂



Sacha Baron Cohen infiltrated the Washington 3% (local rightwing militia) event in Olympia a few minutes ago. A last-minute big donor paid to sponsor the event, and hire security... And then that security kept the organizers from getting on stage to stop Cohen. 😂 pic.twitter.com/mllLkKBcpZ — Spek (@spekulation) June 27, 2020





Το άτιτλο τραγουδάκι που «ερμήνευσε» ο Σάσα Μπάρον Κοέν, χωρίς κανείς να καταλάβει ποιος είναι, είχε υποτίθεται ως στόχο τους φιλελεύθερους, το CNN, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τον Μπαράκ Ομπάμα, την Χίλαρι Κλίντον, τον Δρ. Άντονι Φάουτσι, τον Μπιλ Γκέιτς και τους «μασκοφόρους», είτε μολύνοντάς τους με την «γρίπη της Ουχάν» είτε «πετσοκόβωντάς τους όπως κάνουν οι Σαουδάραβες».

Το ξεσηκωμένο πλήθος τραγουδούσε μαζί του χωρίς να αντιλαμβάνεται πως ο καλλιτέχνης τρολάρει τους παριστάμενους.

Dressed as a hillbilly, Sasha Baron Cohen infiltrated a rally being held by “The Washington State Three Percenters” - a right wing militia group — and took over the stage.



I’m crying...pic.twitter.com/cIydi6kqWh — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) June 28, 2020





Αρχικά, την πληροφορία ότι πρόκειται για τον Σάσα Μπάρον Κοέν έδωσε ο τοπικός δημοτικός σύμβουλος τζέιμς Μπλερ με μια ανάρτηση στο Facebook κι έπειτα το Variety διασταύρωσε ότι πρόκειται όντως για τον γνωστό κωμικό σε μια νέα του προσπάθεια να τρολάρει ανηλεώς το ακροδεξιό πλήθος

Δείτε το βίντεο: