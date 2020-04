Μπαράζ αντιδράσεων προκάλεσε αστείο της Έλεν Ντε Τζενέρις, που παρομοίαζε με «φυλακή» την καραντίνα στο σπίτι της λόγω κορωνοϊού.

Η δημοφιλής παρουσιάστρια, που όπως πολλοί συνάδελφοί της, παρουσιάζει την εκπομπή της μέσα από το σπίτι της, έκανε το επίμαχο σχόλιο τη Δευτέρα. «Ένα πράγμα που έμαθα στην καραντίνα, είναι πως είναι σαν να είμαι στη φυλακή», είπε προσθέτοντας πως αυτό οφείλεται «κυρίως στο ότι φοράω τα ίδια ρούχα για δέκα ημέρες και όλοι εδώ είναι γκέι». Το βίντεο, από την Τετάρτη, δεν είναι διαθέσιμο στο YouTube.

«Νιώθω άσχημα για τα παιδιά στο σπίτι, τους φοιτητές, όλους τους γονείς», συνέχισε η Ντε Τζενέρις. «Νιώθω άσχημα για πολλούς ανθρώπους. Αλλά νομίζω πως πολλοί άνθρωποι εκεί έξω χρειάζονται ενθάρρυνση και αυτό θα κάνω», πρόσθεσε. Ωστόσο κάποιοι βρήκαν το αστείο προσβλητικό καθώς έγινε μία περίοδο που πληθαίνουν τα κρούσματα κορωνοϊού στις φυλακές των ΗΠΑ.

Χρήστες της πλατφόρμας στηλίτευσαν πως η Ντε Τζενέρις μένει «σε ένα μέγαρο αξίας 15 εκατομμυρίων δολαρίων» το οποίο δεν συγκρίνεται με φυλακή. «Πέρα του ότι οι φυλακισμένοι δεν μπορούν να κρατήσουν τις ενδεδειγμένες αποστάσεις, δεν έχουν αρκετό νερό ή χαρτί υγείας ενώ πεθαίνουν από Covid-19, πέρα από αυτά, Έλεν, η εμπειρία σου στην καραντίνα είναι ακριβώς όπως το να είσαι σε φυλακή», έγραψε κάποιος άλλος χρήστης.





“I feel like I’m in jail,” says Ellen in this house pic.twitter.com/GbDe9rbXTk