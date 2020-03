View this post on Instagram

Η Ελλάδα μόλις μπήκε σε lockdown! Όλοι μέσα! Όλοι καραντίνα! Μην βγαίνετε χωρίς λόγο. Η σύνεση είναι απαραίτητη. ΚΑΙ Η ΓΚΛΑΜΟΥΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ! Αν πρέπει να μείνεις μέσα, μείνε μέσα με στυλ! (Μοντάζ έκανε η θεά η @xrysa_katsarini )