Δεκάδες εργαζόμενοι στον εκδοτικό οίκο Hachette έκαναν διαμαρτυρία, στα γραφεία της Νέας Υόρκης, μετά την απόφαση της εταιρείας να εκδόσει την αυτοβιογραφία του Γούντι Άλεν.



Αυτή την εβδομάδα ανακοινώθηκε ότι το βιβλίο, που θα έχει τίτλο «Apropos of Nothing» θα κυκλοφορήσει στις 7 Απριλίου. Οι εργαζόμενοι του εκδοτικού οίκου έκαναν τη διαμαρτυρία- δεκάδες από αυτούς βγήκαν έξω από τα γραφεία- επειδή νιώθουν ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι ανησυχίες τους αναφορικά με τα απομνημονεύματα του Γούντι Άλεν.



Σε ερώτηση αν επιθυμούν την απόσυρση του βιβλίου, ένας από τους εργαζομένους απάντησε στον Guardian: «Δεν εξαρτάται από εμάς. Είναι θέμα των ανώτερων κλιμακίων αν θέλουν να ακούσουν τη φωνή μας». «Ο καθένας έχει το δικαίωμα να απαντά στους ισχυρισμούς που διατυπώνονται εναντίον τους αλλά πρέπει εμείς να τους πληρώσουμε ένας Θεός ξέρει πόσα χρήματα για να το κάνουν αυτό; Όλοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες των πράξεών τους», είπε άλλος εργαζόμενος.



Η Ντίλαν Φάροου, η υιοθετημένη κόρη του Γούντι Άλεν και της Μία Φάροου, τον έχει κατηγορήσει ότι την κακοποίησε όταν ήταν παιδί. Ο σκηνοθέτης το έχει αρνηθεί και δεν απαγγέλθηκαν ποτέ κατηγορίες σε βάρος του, έπειτα από δύο έρευνες που έγιναν για την υπόθεση τη δεκαετία του '90. Ο Ρόναν Φάροου, γιος του Άλεν, έχει υποστηρίξει τους ισχυρισμούς της αδελφής του και πρόσφατα εκδόθηκε το βιβλίο του για το κίνημα #MeToo, από θυγατρική του ίδιου εκδοτικού οίκου.



Σε ανακοίνωση, πριν από την κινητοποίηση, οι εργαζόμενοι του εκδοτικού οίκου Hachette ανέφεραν: «Δείχνουμε αλληλεγγύη στον Ρόναν Φάροου, την Ντίλαν Φάροου και όσους έχουν υποστεί σεξουαλική επίθεση».

Μετά τη διαμαρτυρία των υπαλλήλων, η Ντίλαν Φάροου, μέσω Twitter, εξέφρασε τον ενθουσιασμό και την ευγνωμοσύνη της «για την αλληλεγγύη που επέδειξαν οι εργαζόμενοι. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου». Στην πρώτη της αντίδραση, μετά την ανακοίνωση για την έκδοση της αυτοβιογραφίας του Γούντι Άλεν, είχε αναφέρει ότι το γεγονός της προκαλεί «βαθιά αναστάτωση».

Unbelievably overwhelmed and so incredibly grateful for the solidarity demonstrated by @HachetteUS and @littlebrown employees today. From the bottom of my heart, thank you.