Ο Χοακίν Φίνιξ έπαιξε σε ταινία μικρού μήκους, την παραγωγή της οποίας έκαναν ΜΚΟ, για να αναδείξει τον ρόλο των αυτοχθόνων στην προστασία του τροπικού δάσους του Αμαζονίου.

Στην ταινία «Guardians of Life», διάρκειας μόλις δύο λεπτών, που κυκλοφόρησε από τις μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις Amazon Watch και Extinction Rebellion, ο 45χρονος ηθοποιός υποδύεται έναν χειρουργό ο οποίος προσπαθεί να σώσει τη ζωή ενός ετοιμοθάνατου ασθενή- του πλανήτη Γη που αργοπεθαίνει.

Όταν αφήνει την εγχείρηση θεωρώντας ότι η ασθενής πέθανε, ένας άλλος γιατρός που υποδύεται η Κοριάνκα Κίλτσερ, με καταγωγή από Γερμανία και Περού, μπαίνει στη σκηνή. Βάζοντας τα χέρια της πάνω στην ασθενή καταφέρνει να την επαναφέρει στη ζωή οπότε αποκαλύπτεται η εικόνα της άρρωστης γυναίκας και στη θέση της καρδιάς διακρίνονται δορυφορικά τα φλεγόμενα δάση της Αμαζονίας και της Αυστραλίας.

The fate of the Amazon is the fate of the world. https://t.co/jytMzC30BZ