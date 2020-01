Στην χθεσινή απονομή των 2020 Critics' Choice Awards, ο Χοακίν Φίνιξ εμφανίστηκε με το ίδιο κοστούμι που φόρεσε στις Χρυσές Σφαίρες.

Η Stella McCartney, σχεδιάστρια του ρούχου, είχε ανακοινώσει πριν από μερικές ημέρες πως ο 45χρονος ηθοποιός θα φορέσει το ίδιο κοστούμι από τον οίκο της σε όλη τη διάρκεια της σεζόν απονομής βραβείων 2020 για να «μειώσει τα άχρηστα υλικά».

«Αυτός ο άνδρας είναι νικητής... Φοράει Μακάρτνεϊ επειδή ενδιαφέρεται για το μέλλον του πλανήτη. Έχει επιλέξει να φορέσει το ίδιο κοστούμι σε όλη τη διάρκεια της απονομής βραβείων για να μειώσει τα άχρηστα υλικά. Είμαι υπερήφανη που ενώνω τις δυνάμεις μου με εσένα. Στέλλα», έγραψε η σχεδιάστρια στο Twitter.

This man is a winner… wearing custom Stella because he chooses to make choices for the future of the planet. He has also chosen to wear this same Tux for the entire award season to reduce waste. I am proud to join forces with you... x Stella#JoaquinPhoenix #GoldenGlobes pic.twitter.com/Ymbkl78ecN