Ο πρίγκιπας Χάρι με την Μέγκαν Μαρκλ έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, τις οποίες πέρασαν στον Καναδά.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ επισκέφθηκαν σήμερα την καναδική πρεσβεία στο Λονδίνο προκειμένου να ευχαριστήσουν την Ύπατη Αρμοστή του Καναδά για τη φιλοξενία που τους επιφύλαξαν κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων διακοπών τους.

Το πριγκιπικό ζεύγος συναντήθηκε με την Ύπατη Αρμοστή του Καναδά στη Βρετανία Τζανίς Σάρετ και περιηγήθηκαν στην πινακοθήκη εντός του κτιρίου της πρεσβείας, όπου φιλοξενείται η έκθεση της καλλιτέχνιδας Skawennati.

Ήταν η πρώτη εμφάνιση του Χάρι και της Μέγκαν για το 2020, αφού πέρασαν έξι εβδομάδες στον Καναδά για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, έχοντας μαζί τους τον 8 μηνών γιο τους Άρτσι.

Το ζευγάρι έκανε στάσεις για να συνομιλήσει με πολίτες, που κρατούσαν σημαίες του Καναδά, προτού εισέλθει στο κτίριο.

Meghan Markle and Prince Harry Step Out for First Appearance of the Year — to Thank Canada #PeopleNow pic.twitter.com/D1QCOamWO0