Η Adele γιόρτασε το ξεκίνημα της νέας χρονιάς με ολιγοήμερες διακοπές στην Ανγκουίλα με την εμφανώς αδυνατισμένη σιλουέτα της να μονοπωλεί τα σχόλια των θαυμαστών της.

Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στο Twitter δείχνουν την 31χρονη τραγουδίστρια να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης στις ακτές του βρετανικού νησιού, όπου βρέθηκε παρέα με τον Χάρι Στάιλς και τον παρουσιαστή Τζέιμς Κόρντεν.

Adele living her best life in Anguilla, Caribe yesterday.



She was seen with Harry Styles and James Corden. pic.twitter.com/WFYRq6DhAA — Adele Daily (@adeledailynet) January 4, 2020





Ντυμένη με ένα ασπρόμαυρο φόρεμα, η βραβευμένη με 15 Grammy τραγουδίστρια φαίνεται να χαμογελά και να διασκεδάζει στην παραλία, λίγους μήνες μετά τις φήμες πως είναι ήδη έτοιμη να κυκλοφορήσει καινούργια τραγούδια της.

Ωστόσο εκείνο που σχολιάστηκε περισσότερο, εκτός από μερικούς ενθουσιασμένους φανς της που ευελπιστούν σε μια πιθανή συνεργασία της με τον Χάρι Στάιλς, ήταν η εμφάνιση της Adele, που φαίνεται να έχει χάσει πολλά κιλά, θυμίζοντας -όπως σχολίασαν πολλοί- ελάχιστα την παλαιότερη εικόνα της.

«Νιώθω περίεργα που η Adele δεν μοιάζει με την Adele», «Ουάου, να μας πει το πρόγραμμα διατροφής της, δείχνει απίστευτη», «Δείχνει τόσο...διαφορετική, είναι παράξενο», «Δεν το πιστεύω πως αυτή είναι η Adele», ήταν μερικά από τα σχόλια των χρηστών.

When she gets up in the morning pic.twitter.com/EOr5LO53Vt — Johnny (@JohnnyMcTrolly) January 4, 2020





She looks so....different. It's weird😳 — You'll Make It To Tomorrow (@YoullMakeItToT1) January 4, 2020





«Είναι οπωσδήποτε έτοιμη, τόσο ψυχικά όσο και σωματικά, να προωθήσει μια νέα δουλειά της. Όλα δείχνουν πως αυτό θα συμβεί αργότερα φέτος. Πέρυσι είχε μια δύσκολη χρονιά και όπως έχει πει παλαιότερα, το να κάνει νέα μουσική είναι για εκείνη κάτι σαν ψυχοθεραπεία. Φαίνεται πως είναι πανέτοιμη να το μοιραστεί με τους θαυμαστές της», είπε πηγή από το περιβάλλον της τραγουδίστριας.