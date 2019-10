Τα ρούχα της Κέιτ Μίντλετον στην βασιλική περιοδεία στο Πακιστάν έχουν κάνει πολλούς να την συγκρίνουν για ακόμη μια φορά με την πριγκίπισσα Νταϊάνα, κατηγορώντας την μέχρι για αντιγραφή.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ με την σύζυγό του βρίσκονται αυτές τις ημέρες στο Πακιστάν, στο πλαίσιο περιοδείας τους, με τα μέσα ενημέρωσης να παρακολουθούν στενά τις κινήσεις τους, και όπως συνηθίζεται στις δημόσιες εμφανίσεις τους, ακόμη στενότερα τα σύνολα της Δούκισσας του Κέιμπριτζ.

Μόνο που αυτή τη φορά οι ομοιότητες στις ενδυματολογικές επιλογές της Κέιτ Μίντλετον με εκείνες της πριγκίπισσας Νταϊάνα, σε αντίστοιχο ταξίδι της στο Πακιστάν τη δεκαετία του 1990, ήταν παραπάνω από εμφανείς, διχάζοντας τους χρήστες στα social media.

Την πρώτη μέρα της επίσκεψής της στο Πακιστάν, η Κέιτ Μίντλετον εμφανίστηκε με μια μπλε μακριά τουνίκ, που θύμισε σε όλους ένα παρόμοιο μπλε φλοράλ σύνολο της Νταϊάνα, όταν συνάντησε νεαρούς καρκινοπαθείς σε νοσοκομείο της Λαχώρης τον Μάιο του 1997. Αν και πολλοί ενθουσιάστηκαν με την επιλογή της Δούκισσας, οι περισσότεροι έκαναν λόγο για απόπειρα αντιγραφής.

Coincidence? Or did Kate Middleton pick the colour deliberately? On the right it her mother in law, the late Princess Diana. pic.twitter.com/LFpH9GNIeZ — Smita Prakash (@smitaprakash) October 14, 2019

Kate Middleton channelled Princess Diana's style on #RoyalVisitPakistan. Kate looked elegant in a turquoise shalwar kameez by Catherine Walker, one of Diana's favourite designers.Diana wore during her visit to Pakistan in 1996.

#PakistanLeadingPleace pic.twitter.com/9ZOXoI1Kw4 — 🤦‍♀️ 👑 جنت بہارے 🔥⚠️ (@Syeda51) October 15, 2019

Princess Diana also visited the Badshahi Mosque, in 1991.

And now her daughter in law princess #KateMiddleton#RoyalVisitPakistan pic.twitter.com/s7oLEkuckb — Usama Khan (@UsamaKh59978071) October 17, 2019





Η σχεδιάστρια μερικών από τα ρούχα της Κέιτ αρνήθηκε ωστόσο την παραμικρή ομοιότητα. «Δεν είχα κάποιο συγκεκριμένο χρώμα στο μυαλό μου. Κατάλαβα ότι χρειαζόταν κάτι απλό και κλασικό επειδή της αρέσει η κομψότητα. Θεώρησα πως το μπλε ταιριάζει με την επιδερμίδα της και πως θα αντικατοπτρίσει καλύτερα την πακιστανική κουλτούρα», εξηγεί η Maheen Khan.

Τα σενάρια αντιγραφής δυναμίτισε περισσότερο η επόμενη επίσημη εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον, που στη δεύτερη ημέρα της περιοδείας, φόρεσε ένα φόρεμα σε γαλάζιο παστέλ, παρόμοιο με ένα που είχε φορέσει κάποτε η Νταϊάνα. Η σχεδιάστρια εξηγεί σχετικά: «Ήταν θέμα τιμής για μένα που η Κέιτ έβαλε φόρεμα που σχεδίασα. Δεν επικοινώνησα ποτέ απευθείας μαζί της». «Δεν είχα δει καν τα ρούχα της πριγκίπισσας Νταϊάνα στην επίσκεψή της στο Πακιστάν. Ήταν απλώς σύμπτωση. Εγώ το μόνο που σκέφτηκα ήταν τι θα ταίριαζε στην Κέιτ», κατέληξε η ίδια.

Princess Diana was presented the same regimental cap of the Chitral Scouts regiment of Pakistan Army and a similar heavily embroidered traditional shawl when she visited in 1991, as Kate Middleton was today.

#RoyalVisitPakistan pic.twitter.com/3MKLF2Mygd — 🌼HIBA KHAN 🌼🇵🇰 (@Hibakhan0007) October 17, 2019

Kate Middleton in green when she goes to meet with Pakistan PM Imran Khan (Bushra Bibi nowhere to be seen as yet). Princess Diana's style statement is the inspiration for Kate's outfit choices, it appears. pic.twitter.com/JSP17FnfgD — Smita Prakash (@smitaprakash) October 15, 2019





Imran Khan With Royals!! In 1996 Princess Diana visits Pakistan on Invitation of Imran Khan and now her son and daughter in law Duke and Duchess of Cambridge, Prince William and Kate Middleton visiting Pakistan in Imran Khan's tenure as Prime Minister 🇬🇧🇵🇰

#RoyalVisitPakistan pic.twitter.com/oUW5riVyC6 — Witty Ways (@witty_ways) October 16, 2019

Με πληροφορίες από BBC