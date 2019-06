Η κυκλοφορία των εσωρούχων Kimono έχει προκαλέσει πλέον μαζικές αντιδράσεις κατά της Κιμ Καρντάσιαν, η οποία με δήλωσή της στην εφημερίδα New York Times, υπερασπίζεται την επιλογή της.

Την περασμένη εβδομάδα, οι φανς της Καρντάσιαν χάρηκαν με την ανακοίνωση πως κυκλοφορεί νέα σειρά εσωρούχων. Την ίδια όμως ώρα, όλη η Ιαπωνία είχε αρχίσει με μηνύματα στα social media να εξαπολύει πυρά κατά της σταρ. Η Καρντάσιαν ανακοίνωσε πως τα εσώρουχα θα ονομάζονται Kimono, όπως οι παραδοσιακές ενδυμασίες των γυναικών στην Ιαπωνία.

Τα σχόλια έκαναν λόγο για ασέβεια και ζητούσαν από την Κιμ Καρντάσιαν να αλλάξει την ονομασία. «Αυτά τα εσώρουχα δεν θυμίζουν καν κιμονό- απλώς διάλεξε μια λέξη που έχει μέσα το "Κιμ". Δεν έδειξε κανέναν σεβασμό στο τι πραγματικά σημαίνει αυτό το ένδυμα για την κουλτούρα μας», αναφέρει ενδεικτικά ένα από αυτά. Καθώς η είδηση συνοδεύτηκε με περισσότερες πληροφορίες που ανέφεραν πως η Καρντάσιαν είχε προσχωρήσει σε διαδικασίες εμπορικής κατοχύρωσης της ονομασίας, η οργή μεγάλωσε και ξεκίνησε καμπάνια εναντίον των εσωρούχων Κimono.

Finally I can share with you guys this project that I have been developing for the last year.

I’ve been passionate about this for 15 years.



Kimono is my take on shapewear and solutions for women that actually work.



Photos by Vanessa Beecroft pic.twitter.com/YAACrRltX3