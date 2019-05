Σε κλινική απεξάρτησης βρίσκεται ο Κιτ Χάρινγκτον, ο ηθοποιός που έγινε ευρύτερα γνωστός για τη συμμετοχή του στο Game of Thrones.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο ηθοποιός, μπήκε στην κλινική για το άγχος που αντιμετωπίζει αλλά και για ζητήματα αλκοολισμού. Ο ηθοποιός, που υποδύθηκε τον Jon Snow σε όλες τις οχτώ σεζόν του Game of Thrones, μπήκε στην κλινική πριν από ένα μήνα, αρκετά πριν το προγραμματισμένο φινάλε της σειράς. Σύμφωνα με δήλωση εκπρόσωπό του, που επικαλείται το Entertainment Weekly, ο Κιτ Χάρινγκτον, αποφάσισε να εκμεταλλευτεί αυτό το χρονικό διάστημα «για να δουλέψει πάνω σε κάποια προσωπικά ζητήματα». Σύμφωνα με τη New York Post, ο ηθοποιός έχει αναζητήσει καθοδήγηση για να μάθει να διαχειρίζεται το άγχος του.

Ο ηθοποιός, μιλώντας στο Esquire, είχε αποκαλύψει τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τα τελευταία επεισόδια της σειράς. Στο ντοκιμαντέρ «Game of Thrones: The Last Watch», που περιλαμβάνει παρασκήνια και άγνωστες ιστορίες από την τελευταία σεζόν της σειράς, ο Κιτ Χάρινγκτον εμφανίζεται να κλαίει διαβάζοντας το σενάριο. Όπως μετέδωσε η New York Post, η Ρόουζ Λέσλι, σύζυγος του Κιτ Χάρινγκτον και επίσης πρωταγωνίστρια του Game of Thrones, είναι «απίστευτα υποστηρικτική» απέναντι στον ηθοποιό και την απόφασή του να καταφύγει στην κλινική.

Το τελευταίο επεισόδιο του Game of Thrones, με τίτλο «The Iron Throne», έσπασε όλα τα ρεκόρ τηλεθέασης της σειράς και του HBO, καθώς το παρακολούθησαν 19,3 εκατομμύρια τηλεθεατές. Όσον αφορά τον όγδοο κύκλο κατά μέσο όρο συγκέντρωσε 44,2 εκατομμύρια τηλεθεατές ανά επεισόδιο, συνυπολογίζοντας και τους θεατές που είδαν το επεισόδιο μετά την μέρα προβολής. Ο Χάρινγκτον πέρασε σχεδόν μια δεκαετία υποδυόμενος τον Jon Snow στη σειρά του ΗΒΟ αποκαλύπτοντας στο φινάλε της σειρά πως αγάπησε τον ρόλο του και πως θα ήθελε να ήταν αυτός.

Με πληροφορίες από Esquire