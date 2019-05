Το «Morning Starship» του Jobriath παρουσίασε ο γνωστός τραγουδιστής Morrissey στην εκπομπή «The Tonight Show» του Jimmy Fallon την Τρίτη φορώντας μία καρφίτσα των ακροδεξιών «For Britain Movement».



Ο γνωστός τραγουδιστής κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του στο τηλεοπτικό show φορούσε στο πέτο την καρφίτσα με το λογότυπο του «For Britain Movement» του ακροδεξιού Βρετανικού κόμματος που ιδρύθηκε από την ακτιβίστρια κατά του Ισλάμ, Anne Marie Waters.

Ο Morrissey κατά το παρελθόν είχε εκφράσει αρκετές φορές την υποστήριξή του στο ακροδεξιό κόμμα. Σε μια συνέντευξη του 2018, είχε πει «παρακολουθώ ένα νέο κόμμα που ονομάζεται For Britain, υπό την ηγεσία της Anne Marie Waters. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που θα ψηφίσω για ένα πολιτικό κόμμα. Τελικά έχω ελπίδα. Θεωρώ ότι η διαρκής εναλλαγή μεταξύ Tories και Εργατικών είναι άσκοπη.

Το κόμμα "For Britain" δεν έχει λάβει υποστήριξη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και έχει εκδιωχθεί ακόμη με τη συνηθισμένη γελοία κατηγορία του ρατσισμού. Δεν νομίζω ότι η λέξη 'ρατσιστής' έχει άλλη σημασία, εκτός από το να σημαίνει 'δεν συμφωνείτε μαζί μου, έτσι είστε ρατσιστής'. Οι άνθρωποι μπορούν να είναι εντελώς, εντελώς ηλίθιοι».

Morrissey wore his ‘For Britain’ badge again; this time on The Tonight Show With Jimmy Fallon 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/96nqUGB1j4