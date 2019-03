View this post on Instagram

#VogueHKhaslanded For our inaugural cover, @nick_knight has captured both supermodels @GigiHadid and @FeiFeiSun in looks from Karl Lagerfeld’s last Chanel haute couture collection. The first issue of Vogue Hong Kong is on newsstands from Sunday, when our bilingual website also goes live, at voguehk.com. 香港的魅力來自東西一堂的文化環境,同時永遠走在時代尖端。 在創刊號,我們特別邀請國際攝影大師 Nick Knight和東西方兩大頂尖模特兒 #孫菲菲 及 Gigi Hadid演繹香港中西合壁的文化。在 Nick Knight 鏡頭下以最極致夢幻的視覺方式呈現 #KarlLagerfeld 最後一季 #Chanel Haute Couture系列,象徵香港時尚將隨我們的登陸邁入新時代。 創刊號書刊、中英文雙語網站 voguehk.com 將在三月三日同步面世。 #voguehkhaslanded #voguehongkong #triplecover Photography by @nick_knight @showstudio Styling by @anyaziourova Makeup by @thevalgarland Hair by @martincullen65 Set Design by @tomotattle Casting by @bertmartirosyan