Ο ηθοποιός Ezra Miller σε μια θαρραλέα συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Hollywood Reporter προκάλεσε αίσθηση με την εξομολόγησή του πως αυτοπροσδιορίζεται ως μη δυαδικό (non-binary) άτομο.

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Φανταστικά Πλάσματα και Πού Βρίσκονται» και άλλων επιτυχημένων αμερικανικών ταινιών όπως τα «Πρέπει να μιλήσουμε για τον Κέβιν», «The Perks of Being a Wallflower», «Suicide Squad» και «Justice League» εξήγησε πως δεν θεωρεί τον εαυτό του ούτε άντρα, ούτε γυναίκα.

«Δεν αυτοπροσδιορίζομαι (γενικώς). Δηλαδή, γάμησέ το. Queer σημαίνει ότι δεν το κάνω. Δεν αυτοπροσδιορίζομαι ως άντρας, ούτε ως γυναίκα. Σχεδόν ούτε ως άνθρωπος».

Ο Miller είχε μιλήσει ανοιχτά και παλιότερα, αναφορικά με τον σεξουαλικό του προσανατολισμό, δηλώνοντας queer. Αυτή τη φορά αποφάσισε να δηλώσει πως βρίσκεται εκτός διπόλου, ως προς την ταυτότητα φύλου του.

Σε πολλές φωτογραφίσεις του στο παρελθόν, ο νεαρός Αμερικανός ηθοποιός είχε τολμήσει looks που σπάνε τους κανόνες στις έμφυλες ταυτότητες.

Στη συγκεκριμένη συνέντευξη, ο Miller αποκάλυψε επίσης τη δική του εμπειρία που εντάσσεται στο κίνημα #MeToo –του οποίου είναι υποστηρικτής–, με παραγωγό και σκηνοθέτη του Χόλιγουντ, τους οποίους δεν κατονόμασε.

«Ήμουν ανήλικος και μου έδωσαν κρασί. Μου είπαν "θες να συμμετάσχεις στην ταινία μας για την γκέι επανάσταση;". Και τους απάντησα "όχι, είστε τέρατα"».

