Η Νικόλ Κίντμαν αναφέρεται σπανίως έως ποτέ στα δυο παιδιά που έχει υιοθετήσει με τον Τομ Κρουζ, την 25χρονη Ιζαμπέλα και τον 23χρονο Κόνορ.

Ωστόσο, επειδή τον τελευταίο καιρό πολλά δημοσιεύματα αναφέρουν πως η ισχυρή πίστη τους στην Σαηεντολογία έχει επηρεάσει την σχέση τους μαζί τους, η 51χρονη ηθοποιός αποφάσισε να κάνει μια εξαίρεση και να σχολιάσει τις σχετικές φήμες.

Φήμες θέλουν τους Ιζαμπέλα και Κόνορ, λόγω της σχέσης τους με την Εκκλησία της Σαηεντολογίας, να έχουν απομακρυνθεί από την μητέρα τους.

«Είναι πολύ προσωπικό για μένα. Πρέπει να προστατεύσω όλες αυτές τις σχέσεις. Γνωρίζω στο 150 τοις εκατό πως έδινα τη ζωή μου για τα παιδιά μου επειδή αυτός είναι ο σκοπός μου», σχολίασε η Νικόλ Κίντμαν. Και πρόσθεσε σχετικά με τα δυο μεγαλύτερα, που έχουν υιοθετήσει μαζί με τον Τομ Κρουζ: «Είναι ενήλικες. Μπορούν να παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις. Έχουν κάνει τις επιλογές τους να είναι Σαηεντολόγοι και ως μητέρα, είναι δουλειά μου να τα αγαπάω».

Όπως εξήγησε, νιώθει πως είναι «παράδειγμα αυτής της ανεκτικότητας». «Το πιστεύω αυτό, πως δεν έχει σημασία τι κάνει το παιδί σου, πρέπει να παίρνει αγάπη και να γνωρίζει πως υπάρχει αγάπη διαθέσιμη και είμαι ανοιχτή εδώ», είπε η ηθοποιός.

«Πιστεύω πως αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό επειδή αν το στερήσεις από ένα παιδί, αν το αφαιρέσεις από οποιοδήποτε παιδί, σε οποιαδήποτε σχέση κι οποιαδήποτε οικογένεια- είναι πολύ λάθος. Οπότε αυτή είναι η δουλειά μας ως γονείς, πάντα να προσφέρουμε αγάπη άνευ όρων», κατέληξε η Νικόλ Κίντμαν.

Το 2015, στο ντοκιμαντέρ «Going Clear: Scientology and the Prison of Belief», ο σκηνοθέτης Άλεξ Γκίμπνεϋ είχε πει πως η Σαηεντολογία δημιούργησε ένα χάσμα στις σχέσεις των δύο παιδιών με την μητέρα τους. Επίσης, η πρώην Σαηεντολόγος Λέα Ρίμινι στο βιβλίο της «Troublemaker: Surviving Hollywood» είχε πει πως η Νικόλ ήταν «SP] για την εκκλησία της. «SP» σημαίνει «Suppressive Person», ένας όρος που φέρεται να δίνεται σε πρώην μέλη της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας για όσους έχουν διακόψει δεσμούς με τις οικογένειές τους.

Η Νικόλ Κίντμαν απουσίαζε από τον γάμο της κόρης της το 2015, ενώ όταν πέθανε ο πατέρας της ηθοποιού το 2014, η Ιζαμπέλα δεν ήταν εκεί για να την στηρίξει. Οι δυο τους φέρονται να μιλούν «ανά διαστήματα» αλλά έχουν να εμφανιστούν μαζί από το 2006.

Επίσης αποδεδειγμένα η Νικόλ δεν αναφέρεται ποτέ στα υιοθετημένα παιδιά της στη διάρκεια των ομιλιών της σε διάφορες τελετές απονομής βραβείων στο Χόλιγουντ. Για παράδειγμα φέτος, αναφέρθηκε μόνο στα μικρότερα παιδιά της με τον Κιθ Έρμπαν.

Με πληροφορίες από WHO