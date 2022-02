Το «Stranger Things», ένα από τα μεγαλύτερα franchise του Netflix και από τις πιο δημοφιλείς σειρές ολοκληρώνεται με την 5η σεζόν, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

«Πριν από επτά χρόνια, σχεδιάσαμε όλη την ιστορία για το «Stranger Things». Εκείνη την εποχή, είχαμε προβλέψει ότι η ιστορία θα διαρκούσε τέσσερις έως πέντε σεζόν», αναφέρουν στην επιστολή τους προς τους θαυμαστές οι Duffer Brothers, δημιουργοί της σειράς επιστημονικής φαντασίας.

«Αποδείχτηκε πολύ μεγάλο έργο να αφηγηθούμε την ιστορία σε τέσσερις σεζόν, αλλά - όπως θα δείτε και μόνοι σας - τώρα οδεύουμε προς το φινάλε μας».

Τα νέα για το τέλος της σειράς ακολουθούν την ανακοίνωση του Netflix για την ημερομηνία κυκλοφορίας της 4ης σεζόν, η οποία θα ολοκληρωθεί σε δύο μέρη αυτό το καλοκαίρι.

Το πρώτο μέρος θα κάνει πρεμιέρα στις 27 Μαΐου και το δεύτερο θα κυκλοφορήσει την 1η Ιουλίου.

«Με εννέα σενάρια, πάνω από οκτακόσιες σελίδες, σχεδόν δύο χρόνια γυρισμάτων, χιλιάδες λήψεις οπτικών εφέ και διάρκεια σχεδόν διπλάσια από κάθε προηγούμενη σεζόν, το «Stranger Things 4» ήταν η πιο απαιτητική σεζόν μέχρι σήμερα, αλλά και αυτή με τη μεγαλύτερη ανταμοιβή», έγραψαν οι Duffer Brothers.

Οι φανς περίμεναν υπομονετικά την επιστροφή της σειράς, η οποία προβλήθηκε τελευταία φορά στο Netflix τον Ιούλιο του 2019.

Το τέλος της σειράς θα σηματοδοτήσει ωστόσο και το τέλος μιας εποχής για το Netflix.

Το «Stranger Things» αποτέλεσε το πιο σημαντικό franchise του Netflix και βοήθησε να γίνει η κορυφαία υπηρεσία streaming.

Ωστόσο, το «Stranger Things» είναι κάτι περισσότερο από μια απλή τηλεοπτική εκπομπή. Είναι μια πολιτιστική αίσθηση και μια μεγάλη επιχείρηση που περιλαμβάνει βιντεοπαιχνίδια, αξιοθέατα θεματικών πάρκων, είδη fast food και εμπορικών προϊόντων.

Η ιστορία. που αφηγείται τη φρικτή ιστορία των παιδιών της Μεσοδυτικής Αμερικής που ασχολούνται με τέρατα από ένα παράλληλο σύμπαν, ήρθε από το πουθενά όταν πρωτοεμφανίστηκε το 2016. Αλλά γρήγορα απέκτησε βαθιά αφοσιωμένους φανς.

Το τέλος της τηλεοπτικής σειράς θα είναι μια μεγάλη απώλεια για το Netflix, το οποίο προσπαθεί να κάνει περισσότερες από τις σειρές και τις ταινίες του σε franchise με σκοπό να αντιμετωπίσει αντιπάλους όπως η Disney+.

«Υπάρχουν ακόμη πολλές συναρπαστικές ιστορίες να πούμε στον κόσμο του «Stranger Things». Νέα μυστήρια, νέες περιπέτειες, νέοι απροσδόκητοι ήρωες», έγραψαν οι Duffer Brothers. «Αλλά πρώτα ελπίζουμε να μείνετε μαζί μας καθώς τελειώνουμε αυτό το παραμύθι».

