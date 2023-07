Stranger Things: Κυκλοφόρησε τρέιλερ για το θεατρικό που θα ανέβει στο Λονδίνο

Ένα τρέιλερ για το επερχόμενο θεατρικό έργο που βασίζεται στην δημοφιλή σειρά φαντασίας «Stranger Things» κυκλοφόρησε και οι fans αδημονούν.

Το «Stranger Things: The First Shadow» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο West End του Λονδίνου τον Νοέμβριο. Το τρέιλερ με το υλικό δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη και περιλαμβάνει αποσπάσματα από τη σειρά του Netflix που προβάλλονται σε μια αναλογική παλιά τηλεόραση. Στη συνέχει γίνεται η μεταφορά σε ένα θεατρικό περιβάλλον και μια λεζάντα υποδεικνύει ότι το έργο θα έχει κάποιες συνδέσεις με την πέμπτη και τελευταία σεζόν της δημοφιλούς σειράς.

«Η αρχή της ιστορίας του Stranger Things μπορεί να κρύβει το κλειδί για το τι θα ακολουθήσει», αναφέρεται.

Το «Stranger Things: The First Shadow» είναι μια prequel ιστορία που διαδραματίζεται στο Χόκινς το 1959, στην οποία θα πρωταγωνιστεί ο νεαρός τότε Τζιμ Χόπερ και θα περιγράφει την άφιξη του Χένρι Κριλ, ο οποίος αργότερα θα μετατραπεί σε Βέκνα.

Η σύνοψη της ιστορίας έχει ως εξής: «Χόκινις, 1959: μια κανονική πόλη με κανονικές ανησυχίες. Το αυτοκίνητο του νεαρού Τζιμ Χόπερ δεν παίρνει μπροστά, η αδελφή του Μπομπ Νιούμπι δεν παίρνει στα σοβαρά τη ραδιοφωνική του εκπομπή και η Τζόις Μανλντονάντο θέλει απλώς να αποφοιτήσει και να φύγει από την πόλη. Όταν φτάνει ο νέος μαθητής Χένρι Κριλ, η οικογένειά του ανακαλύπτει ότι μια νέα αρχή δεν είναι τόσο εύκολη... και οι σκιές του παρελθόντος έχουν πολύ μεγάλη εμβέλεια.»

Το έργο σκηνοθετεί ο Στίβεν Ντάλντρι (Billy Elliot, Ο Αναγνώστης). Οι παραστάσεις ξεκινούν από τις 17 Νοεμβρίου και σε πρώτη φάση έχουν προγραμματιστεί να διαρκέσουν έως τις 13 Δεκεμβρίου στο Phoenix Theatre του Λονδίνου. Στο μεταξύ η παραγωγή της τελευταίας σεζόν του «Stranger Things» έχει διακοπεί λόγω της συνεχιζόμενης απεργίας των σεναριογράφων του Χόλιγουντ.

