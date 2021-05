Η θερμοκρασία στο ERTFLIX ανεβαίνει, με νέους τίτλους ταινιών που έρχονται για να κάνουν τις καλοκαιρινές προβολές, καθημερινή συνήθεια. Κινηματογράφος από όλο τον κόσμο, ταινίες που συγκινούν και διασκεδάζουν, που κόβουν την ανάσα και μας βάζουν σε ηθικά διλήμματα.

Από την Ιαπωνία μέχρι το Ισραήλ, και από το περίπλοκο εφηβικό σύμπαν της έφηβης Ρούνι Μάρα μέχρι τον γκροτέσκο κόσμο του Λαρς φον Τρίερ, οι νέες ταινίες του ERTFLIX θα σας κάνουν να… «καείτε».

Από την Ιαπωνία με αγάπη, το «Harmonium» έρχεται ως ένα συγκλονιστικό δράμα, όπου ένας αποφυλακισμένος, παλιός γνώριμος μιας οικογένειας επιστρέφει, ταράσσοντας τα νερά μιας ήρεμης ζωής.

Από την Ιαπωνία, περνάμε στην Ελλάδα και στην εξαφάνιση ενός γνωστού δημοσιογράφου. «Η Αιώνια Επιστροφή του Παρασκευά», μιλά για έναν ήρωα της εποχής μας. Έναν ήρωα, στον οποίο δεν αντιστοιχεί καμία ηρωική πράξη.

Από την άλλη, τα κατορθώματα ενός κατά συρροή δολοφόνου που αφηγείται δύο δεκαετίες γεμάτες αίμα, μας φέρνει στο πιάτο ο γνωστός «προβοκάτορας» Λαρς φον Τρίερ, με το «The House that Jack Built» (Το σπίτι που έχτισε ο Τζακ).

Τη δύναμη του έρωτα συναντάμε στην ταινία «Α Dysfunctional Cat» (Εφτάψυχη σχέση), που αφηγείται τη σχέση δύο ξένων, της Mina και του Kian, που ξεπερνούν δυσκολίες και επιχειρούν να ξεφύγουν από τις προσδοκίες που οι άλλοι έχουν για εκείνους.

Η σοκαριστική, βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, διαδρομή ενός μικρού παιδιού μέσα από το νομικό σύστημα, καθώς ετοιμάζεται να δικαστεί ως δολοφόνος, αποδίδεται μέσα από το «Responsible Child».

Ετοιμαστείτε επίσης, να γνωρίσετε την όμορφη Μπέλα Μπράουν, στο «This Beautiful Fantastic» (Ο Φανταστικός Κόσμος της Μπέλα). Μία νεαρή με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, που φοβάται τα φυτά, είναι αντιμέτωπη με μεγάλες προκλήσεις, και η ζωή της από τη μια μέρα στην άλλη, ανθίζει μέσα σε μια ταινία που θα σας κάνει να χαμογελάσετε.

Το «Foxtrot», ένα αντιπολεμικό αριστούργημα από τον Σάμουελ Μαόζ, με επίκεντρο το Ισραήλ, ξετυλίγει το κουβάρι της τραγικής ιστορίας ενός γιου και δύο γονέων.

Η «Πέτρα της Υπομονής» (The Patience Stone), γίνεται για μία νεαρή γυναίκα, ο άντρας της, που βρίσκεται σε κώμα. Η σχέση τους, τα όνειρά της, η ζωή της, τα θέλω της, ο πόλεμος, η βία, η θρησκεία, ο φόβος και ο έρωτας, μετατρέπονται σε λόγια ειλικρινή που κρύβουν μέσα τους αλήθειες γυναικών από κάθε γωνιά της Γης.

Πόσο περίπλοκος μπορεί να είναι ο κόσμος των εφήβων; Στο «Tanner Hall», παρακολουθούμε τη Ρούνι Μάρα στον ρόλο μίας έφηβης σε ένα οικοτροφείο των ΗΠΑ, σε μια απόλυτα νεανική ταινία.

Στις Μεσοδυτικές Πολιτείες των ΗΠΑ, η πάλη ενός πατέρα να κρατήσει την οικογένειά του στο «Walker Payne», συγκλονίζει.

Τα «μεγάλα ονόματα» δεν λείπουν ούτε αυτή τη φορά, γι’ αυτό θα δείτε τη Μάγκι (Γκρέτα Γκέργουιγκ), τον Τζον (Ίθαν Χοκ) και τη Τζορτζέτ (Τζούλιαν Μουρ), να μπλέκουν σε σχέσεις, έρωτες και συζυγικά παιχνίδια. Ναι, «Η Μάγκι έχει σχέδιο» (Maggie’s Plan). Είναι όμως, αυτό αρκετό;

Στο ERTFLIX τα ταξίδια έχουν την τιμητική τους, και ας μην είναι πάντα ρόδινα. Στον «Υπερσιβηρικό» (Transsiberian), ένα ζευγάρι, ο Ρόι και η Τζέσι, ταξιδεύει από το Πεκίνο στη Μόσχα με τον Υπερσιβηρικό, σε μια διαδρομή… εφιαλτική, με τους Μπεν Κίνγκσλεϊ και Γούντι Χάρελσον να δίνουν ρεσιτάλ ερμηνείας.

Από την άλλη, το οδικό ταξίδι της Aν (Νταϊάν Λέιν) στο «Paris can wait» (Το Παρίσι μπορεί να περιμένει), είναι γεμάτο ρομάντζο, ειδυλλιακά τοπία, υψηλή κουζίνα, εκλεκτά κρασιά, γέλιο και σοφία.

H «Πτώση της

Αμερικανικής Αυτοκρατορίας» (The Fall of the American Empire), έχει, αν δεν το γνωρίζατε, τη μορφή χαρτονομισμάτων. Αυτή είναι σίγουρα η όψη που της δίνει ο βραβευμένος με Όσκαρ Ξενόγλωσσης Ταινίας, Ντενί Αρκάν, σε μια ευφυή ταινία με επίκεντρο την κυριαρχία των χρημάτων σε μία κοινωνία, όπου όλες οι άλλες αξίες παραγκωνίζονται.

Τέλος, το γέλιο έρχεται από τη «Madame» (Κυρία από Τύχη), Ρόσι ντε Πάλμα, μία οικιακή βοηθό, η οποία όταν η οικοδέσποινά της ανακαλύπτει ότι οι καλεσμένοι ενός πολυτελούς δείπνου που έχει διοργανώσει, είναι… 13, μεταμφιέζεται σε Ισπανίδα αριστοκράτισσα για να αποφύγει τον γρουσούζικο αριθμό. Ποιος ξέρει; Ίσως αυτό τελικά, να αποδειχθεί… τυχερό.

