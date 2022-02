Οι «Simpsons» φαίνεται πως τα κατάφεραν ακόμα μία φορά να «προβλέψουν» το μέλλον.

Χρήστες στα social media σημείωσαν ότι οι παραγωγοί είχαν «προβλέψει» την κλιμακούμενη κρίση μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας ήδη από το 1998.

Στο επεισόδιο προβάλλεται η επανεμφάνιση της Σοβιετικής Ένωσης, με μια συνάντηση των Ηνωμένων Εθνών μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών ενώ εμφανίζεται και ο Λένιν να βγαίνει από ένα γυάλινο φέρετρο ως ζόμπι, ισχυριζόμενος ότι «πρέπει να συντρίψει τον καπιταλισμό».

Προφανώς, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, δεν συνεπάγεται την επιστροφή της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά παρόλα αυτά, οι χρήστες του Twitter βρήκαν το κλιπ εντυπωσιακά προφητικό.

Σύμφωνα με μια αναφορά του Vox, το viral απόσπασμα είναι από ένα επεισόδιο του Μαρτίου του 1998 που ονομάζεται "Simpson Tide" όταν ακόμα πρόεδρος της Ρωσίας ήταν ο Μπόρις Γέλτσιν.

Ο δημιουργός των Simpsons, Al Jean, απάντησε στο The Hollywood Reporter, για την σύμπτωση αυτή.

«Έχω βαρεθεί να το λέω αλλά γεννήθηκα το 1961, οπότε 30 χρόνια από τη ζωή μου έζησα με το φάσμα της Σοβιετικής Ένωσης. Έτσι, για μένα, δυστυχώς αυτό είναι περισσότερο ο κανόνας παρά μια πρόβλεψη. Απλώς καταλάβαμε ότι τα πράγματα θα ήταν άσχημα».

«Η ιστορική επιθετικότητα δεν εξαφανίζεται ποτέ και πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Το 1998, όταν προβλήθηκε αυτό το επεισόδιο, ήταν ίσως το ζενίθ των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας. Αλλά από τότε που εμφανίστηκε ο Πούτιν, σχεδόν όλοι έχουν ξεκαθαρίσει ότι είναι κακός και ότι θα συμβούν άσχημα πράγματα.

»Αυτό είναι το είδος της πρόβλεψης, που συνέβη».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η σειρά εμφανίζεται ως «προφητική». Σε άλλο επεισόδιο είχε προβλέψει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ αλλά και ότι η Disney θα εξαγοράσει την 21st Century Fox, μεταξύ άλλων.

