Ριάνα: Αφού απέκτησα παιδιά, η μόδα έγινε λιγότερο σημαντική για μένα

Μετά την απόκτηση παιδιών, η μόδα έγινε «λιγότερο σημαντική» για εμένα, είπε η Ριάνα σε πρόσφατη συνέντευξή της.

Το να μπορεί να φορέσει ξανά μοντέρνα ρούχα, δημόσια, μετά την απόκτηση των δύο παιδιών της, οδήγησε σε μια προσωπική «επανανακάλυψη» για τη Ριάνα, είπε η ίδια στο BBC. Η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι ένιωθε «πολύ άνετα» φορώντας πιτζάμες και φόρμες. Όμως, μιλώντας στο πάρτι έναρξης της τελευταίας της συνεργασίας με την Puma στο Λονδίνο, είπε ότι το ντύσιμο «κάνει κάτι για σένα ως γυναίκα».

Η Ριάνα έχει δύο γιους με τον ράπερ A$AP Rocky - τον RZA Athelaston Mayers, που γεννήθηκε το 2022 και τον Riot Rose Mayers, που γεννήθηκε το 2023. «Με την πρώτη εγκυμοσύνη, νιώθω ότι μπορούσα να φορέσω τακούνια σε όλη τη διάρκειά της», είπε. «Αλλά μετά, με τη δεύτερη εγκυμοσύνη, έχεις ένα μικρό παιδί, μια κοιλιά, είναι χειμώνας, έχεις ένα παλτό, μια τσάντα για μωρά. Είσαι για τακούνια; Χμ, ίσως όχι. Γι' αυτό έγινα λίγο πιο δημιουργική, με άνετο στυλ. Και μετά ένιωθα πολύ άνετα και αφού έκανα το δεύτερο παιδί μου και ήμουν απλά με ρόμπες, πυτζάμες και φόρμες».

«Τώρα μπορώ να ξαναπαίζω. Τώρα διασκεδάζω με τα ρούχα μου» πρόσθεσε. «Μετά από λίγο, όταν κάνεις παιδιά, σκέφτεσαι ότι αυτό είναι το πιο ανόητο [πράγμα], το λιγότερο σημαντικό. Είναι πραγματικά το λιγότερο σημαντικό. Αλλά κάνει κάτι για σένα ως γυναίκα και ως μαμά που, τελικά, είναι σημαντικό για όλες εμάς».

H σταρ θεωρείται ότι «ξαναέγραψε» τους κανόνες της μόδας όταν ήταν έγκυος, αρνούμενη να φορέσει συμβατικά ρούχα εγκυμοσύνης. «Το προσέγγισα όπως όλα τα άλλα που προσεγγίζω στη μόδα», είπε στο BBC News. «Θέλω απλώς να κάνω τα πράγματα με τον δικό μου τρόπο. Αλλά απλά αρνήθηκα να αγοράσω ρούχα εγκυμοσύνης, πραγματικά και αληθινά. Ήμουν ότι ό,τι μου ταιριάζει και ήταν αυτό που λειτουργούσε. Και αυτό με έκανε να προκαλέσω τον εαυτό μου να γίνω έξυπνη με το στυλ».

Γράφοντας για το στυλ μητρότητας της Ριάνα στους New York Times, η Vanessa Friedman ότι «έχει μια ιστορία συνειδητής χρήσης του σώματός της και του προφίλ της για να αμφισβητήσει τις προκαταλήψεις και τις κοινωνικές συμβάσεις για τη γυναικεία ομορφιά». Πολλές από τις εμφανίσεις της, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τις εγκυμοσύνες της έχουν αναφορές στην υψηλή μόδα, αλλά έχουν χαρακτηριστεί ως «προσβάσιμες», καθώς δημιουργούνται από καθημερινά ρούχα.

Η 36χρονη σταρ έχει απομακρυνθεί από τη μουσική τα τελευταία χρόνια, καθώς το τελευταίο άλμπουμ της κυκλοφόρησε το 2016. Το γεγονός δεν την έχει εμποδίσει να γίνει αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχος και εκτιμάται ότι έχει 1,4 δισ. δολάρια περιουσία, σύμφωνα με το Forbes. Τα έσοδά της προέρχονται κυρίως από το brand μακιγιάζ και περιποίησης δέρματος Fenty Beauty και από την επωνυμία εσωρούχων Savage x Fenty, που έχει ιδρύσει.

Η Ριάνα αποκάλυψε τη δεύτερη εγκυμοσύνη της κατά τη διάρκεια του σόου στο ημίχρονο του Super Bowl του 2023, την πρώτη της ζωντανή εμφάνιση μετά από περισσότερα από πέντε χρόνια. Το σόου της είδαν περισσότεροι από 121 εκατομμύρια θεατές, καθιστώντας το το σόου ημιχρόνου του Super Bowl με τις περισσότερες προβολές στην ιστορία.

