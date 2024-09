Παρουσιάστρια του BBC ήταν on air για ένα ολόκληρο λεπτό αλλά δεν το ήξερε και σκρόλαρε στο κινητό

Μια παρουσιάστρια του BBC βρέθηκε σε αμήχανη θέση όταν εντοπίστηκε να σκρολάρει στο κινητό της για ένα ολόκληρο λεπτό κατά τη διάρκεια ζωντανής εκπομπής.

Η 46χρονη Αννίτα ΜακΒέι κοκκίνισε εμφανώς όταν συνειδητοποίησε ότι οι μεσημεριανές ειδήσεις είχαν «παγώσει» εξαιτίας της, καθώς εκείνη σκρόλαρε στο κινητό της κατά τη διάρκεια τεχνικού σφάλματος.

Χωρίς να αντιληφθεί το αμήχανο κενό, η Αννίτα φάνηκε να κοιτάζει το iPhone της και να μιλάει με την ομάδα παραγωγής της. Το περιστατικό διήρκησε πάνω από ένα λεπτό προτού η παρουσιάστρια καταλάβει ότι ήταν ήδη στον αέρα.

