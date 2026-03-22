Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης: Τι επηρεάζει την ευτυχία μας σήμερα;

Η φετινή Έκθεση Παγκόσμιας Ευτυχίας αναδεικνύει όχι μόνο ποιες χώρες βρίσκονται στην κορυφή, αλλά και τι επηρεάζει την ευημερία, ειδικά των νέων.

Πριν μερικές ημέρες ανακοινώθηκαν οι πιο ευτυχισμένες χώρες στον κόσμο για το 2026 από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Κάθε χρόνο, το Wellbeing Research Centre του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης συνεργάζεται με τα Ηνωμένα Έθνη για τη σύνταξη της Έκθεσης Παγκόσμιας Ευτυχίας (World Happiness Report).

Σύμφωνα με τα ευρήματα, σε 85 από τις 136 χώρες, οι νέοι κάτω των 25 ετών είναι σήμερα πιο ευτυχισμένοι σε σχέση με πριν από είκοσι χρόνια.

Ωστόσο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, τα επίπεδα ευτυχίας - σύμφωνα με αναλύσεις της έκθεσης - έχουν μειωθεί για αυτή την ηλικιακή ομάδα.

Η Φινλανδία κατάφερε ξανά να καταλάβει την πρώτη θέση ως η πιο ευτυχισμένη χώρα για ένατη συνεχόμενη χρονιά.

Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης: Τα αποτελέσματα της έρευνας

Άλλοι παράγοντες, όπως οι κοινωνικές σχέσεις και το αίσθημα του ανήκειν, συνδέονται με ακόμη μεγαλύτερες μεταβολές στον τρόπο που οι άνθρωποι αξιολογούν τη ζωή τους.

Οι νέοι που χρησιμοποιούν τα social media λιγότερο από μία ώρα την ημέρα αναφέρουν τα υψηλότερα επίπεδα ευημερίας - ακόμη υψηλότερα από εκείνους που δεν τα χρησιμοποιούν καθόλου. Ωστόσο, εκτιμάται ότι οι έφηβοι περνούν κατά μέσο όρο 2,5 ώρες την ημέρα στα social media.

Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν με αφορμή τη Διεθνή Ημέρας Ευτυχίας του ΟΗΕ. Οι κατατάξεις βασίζονται σε δεδομένα του Gallup World Poll και άλλες πηγές, και αναλύονται από διεθνή ομάδα κορυφαίων ειδικών στην επιστήμη της ευημερίας.

Τα στοιχεία σκιαγραφούν μια σύνθετη παγκόσμια εικόνα, σε μια περίοδο που πολλές χώρες εξετάζουν την εφαρμογή αυστηρότερων νομοθετικών μέτρων για την προστασία των ανηλίκων κάτω των 16 ετών στο διαδίκτυο.

Ένα εκ των βασικών συμπερασμάτων της Έκθεσης Παγκόσμιας Ευτυχίας 2026, είναι, ότι παρά τα παρόμοια επίπεδα χρήσης social media σε σχέση με άλλες χώρες, οι μεγαλύτερες μειώσεις στην ευημερία των νέων καταγράφονται σε αγγλόφωνες χώρες, ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης: Τα social media δημιουργούν ένα κλασικό συλλογικό δίλημμα

Οι πλατφόρμες που βασίζονται σε αλγοριθμικά επιλεγόμενο περιεχόμενο τείνουν να συνδέονται αρνητικά με την ευημερία, ενώ εκείνες που έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύουν τις κοινωνικές σχέσεις παρουσιάζουν σαφή θετική συσχέτιση με την ευτυχία.

«Τα social media δημιουργούν ένα κλασικό συλλογικό δίλημμα: αν υπάρχουν, οι άνθρωποι χάνουν αν δεν συμμετέχουν, αλλά οι περισσότεροι συμφωνούν ότι θα ήταν καλύτερα χωρίς αυτά», αναφέρει στην ιστοσελίδα του το πανεπιστήμιο.

Η 14η έκδοση της Έκθεσης Παγκόσμιας Ευτυχίας περιλαμβάνει επίσης την κατάταξη των πιο ευτυχισμένων χωρών:

Η Φινλανδία βρίσκεται στην κορυφή για ένατη συνεχόμενη χρονιά, με μέσο σκορ 7,764 (σε κλίμακα έως το 10) στην αξιολόγηση ζωής των πολιτών της.

Η Κόστα Ρίκα (4η θέση) φτάνει στην υψηλότερη θέση που έχει καταλάβει ποτέ, συνεχίζοντας μια ανοδική πορεία από την 23η θέση το 2023, ενώ η Ελβετία (10η) επιστρέφει στην πρώτη δεκάδα μετά από ένα χρόνο απουσίας.

Η ανοδική πορεία χωρών όπως το Κόσοβο (16η), η Σλοβενία (18η) και η Τσεχία (20ή) υπογραμμίζει τη σύγκλιση των επιπέδων ευτυχίας μεταξύ Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και Δυτικής Ευρώπης.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, καμία αγγλόφωνη χώρα — Νέα Ζηλανδία (11η), Ιρλανδία (13η), Αυστραλία (15η), Ηνωμένες Πολιτείες (23η), Καναδάς (25η) και Ηνωμένο Βασίλειο (29η) — δεν βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα, ενώ μόνο οι μισές περιλαμβάνονται στην πρώτη εικοσάδα.

Οι χώρες που βρίσκονται σε ή κοντά σε ζώνες μεγάλων συγκρούσεων παραμένουν στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης.

Ο Jan-Emmanuel De Neve, καθηγητής Οικονομικών και Επιστημών Συμπεριφοράς στη Saïd Business School, διευθυντής του Κέντρου Έρευνας για την Ευημερία της Οξφόρδης, καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και μέλος της συντακτικής ομάδας της Έκθεσης Παγκόσμιας Ευτυχίας, δήλωσε: «Τα παγκόσμια στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι σχέσεις μεταξύ της χρήσης των social media και της ευημερίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις πλατφόρμες που χρησιμοποιούμε, ποιοι τις χρησιμοποιούμε και με ποιον τρόπο, καθώς και για πόσο χρόνο. Η υπερβολική χρήση συνδέεται με πολύ χαμηλότερη ευημερία, αλλά και όσοι αποφεύγουν σκόπιμα τα social media φαίνεται να χάνουν ορισμένα θετικά οφέλη. Παρά την πολυπλοκότητα, είναι σαφές ότι πρέπει να προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο να επαναφέρουμε το “κοινωνικό” στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».



Με πληροφορίες από www.ox.ac.uk