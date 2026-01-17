Ο Τέρενς Κουίκ επιστρέφει στην τηλεόραση

Ο Τέρενς Κουίκ μέσω μίας ανάρτησης στα social media, επιβεβαίωσε την τηλεοπτική του επιστροφή.

Ο Τέρενς Κουίκ με ένα story στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, επιβεβαίωσε ότι είναι η νέα προσθήκη στην εκπομπή «Πρωινό» στον ΑΝΤ1.

Την Παρασκευή, ο Γιώργος Λιάγκας ανακοίνωσε στον αέρα της εκπομπής ότι από τη νέα εβδομάδα, πρόκειται να υπάρξει μια νέα προσθήκη στην ομάδα του.

«Από τη Δευτέρα, στην εκπομπή αυτή, θα προστεθεί ένας άνθρωπος -δεν θα πω αν είναι άντρας ή γυναίκα- ούτε μη με ρωτάτε ποιος είναι. Δεν το ξέρει κανένας σας. Το ξέρω μόνο εγώ. Και η αρχισυντάκτρια, κυρία Ζορκάδη. Θα προστεθεί ένα μέλος εδώ στην ομάδα, που θεωρώ ότι θα έχουμε μια πάρα πάρα πολύ ωραία συνεργασία», ανέφερε χαρακηριστικά ο παρουσιαστής.

Στη συνέχεια, άρχισαν να ακούγονται διάφορα ονόματα, κυρίως του Τέρενς Κουίκ.

Έτσι λίγες ώρες αργότερα ο ίδιος επιβεβαίωσε την είδηση, γράφοντας χαρακτηριστικά πως «από την άλλη εβδομάδα ξαναβρίσκω το τηλεοπτικό μου σπίτι. Τον ΑΝΤ1 που “έχτισα”. Με χαρά θα βρίσκομαι Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή στις 09:00 στο διπλανό παράθυρο με τον Γιώργο Λιάγκα να συζητάμε/σχολιάζουμε τα γεγονότα της ημέρας».