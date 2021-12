Έγινε γνωστός υποδυόμενος επί πέντε χρόνια τον ντετέκτιβ Μάικ Λόγια στο Νόμος και Τάξη. Όμως, αυτό που θα ακολουθούσε ως ο περίφημος (κάποιες φορές περιβόητος) Μίστερ Μπιγκ, κατά κόσμον Κρις Νορθ, δεν το είχε διανοηθεί ποτέ.



Ήταν ο ρόλος τής μεγάλης αγάπης της τηλεοπτικής Κάρι Μπράνσο που τον παγίωσε στις συνειδήσεις των τηλεθεατών - ιδίως των τηλεθεατριών.



«Αρχικά, όταν η σειρά έγινε πολιτισμικό φαινόμενο, πραγματικά με ενόχλησε διότι δεν μου αρέσει να με αποκαλούν στο δρόμο με το όνομα του χαρακτήρα και γενικώς στους ηθοποιούς δεν αρέσει να ταυτίζονται με χαρακτήρες. Όμως, σταδιακά άρχισα να σκέφτομαι 'απλώς σταμάτα να αντιστέκεσαι γιατί δεν αλλάζει. Οι άνθρωποι για κάποιο λόγο πάντα θα σε συνδέουν με αυτόν το ρόλο, οπότε αποδέξου το'. Και αν μπορώ να είμαι ένα μικρό μέρος αυτού που ο κόσμος πιστεύει για τη Νέα Υόρκη, αυτό θα ήταν υπέροχο» λέει σε συνέντευξή του στον Guardian.

Πηγή φωτογραφίας: Getty Images

Στο γεγονός πως πολλοί εστιάζουν στην ηλικία της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, της Κριστίν Ντέιβις και της Σίνθια Νίξον, ο Νορθ σηκώνει το βλέμμα ψηλά με απόγνωση: «Ο κόσμος λέει 'ω τα κορίτσια δεν είναι τα ίδια'. Προφανώς, γιατί έχουν περάσει 25 χρόνια! Είμαστε φυσιολογικοί άνθρωποι, γερνάμε, προσαρμοζόμαστε - εσείς όχι;»



Ερωτηθείς γιατί η Κιμ Κατράλ ή τηλεοπτική Σαμάνθα δεν βρίσκεται στην πολυαναμενόμενη συνέχεια του «Sex&The City», «And Just Like That», που κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου στο HBOMax., ο Νορθ δηλώνει άγνοια.

«Πρέπει να σας πω πως δεν έχω ιδέα ποια είναι η σκέψη της ή τα συναισθήμτά της. Ξέρω πως είμαι πολύ κοντά με τη Σαμάνθα Τζόουνς και οι περιγραφές της (Κατράλ) δεν πλησιάζουν καν. Τη συμπαθούσα, πίστευα πως ήταν υπέροχη στη σειρά και κάποιοι άνθρωποι προχωρούν για τους δικούς τους λόγους. Δεν ξέρω ποιοι ήταν οι δικοί της. Απλώς εύχομαι να μην είχαν συμβεί κάποια πράγματα γιατί ήταν θλιβερά και άβολα» εξηγεί ο ίδιος.

Πηγή φωτογραφίας: Getty Images



To Sex and the City 2 προβλήθηκε το 2010 που σημαίνει πως έως πρεμιέρα της συνέχειας σήμερα έχουν μεσολαβήσει η εποχή Τραμπ του τοξικού ανδρισμού και το MeToo με τις αποκαλύψεις για κατάχρηση εξουσίας πανίσχυρων ανδρών του χώρου. Ο Νορθ, ωστόσο, παραδέχεται πως ποτέ δεν είδε έτσι τον Μίστερ Μπιγκ: «Ποτέ δεν είδα τον Mr Big σαν alpha male, οπότε είναι αστείο που το λες. Αλλά η αλήθεια είναι πως δέχομαι προτάσεις να παίζω αυτούς τους τύπους εξουσίας. Ξέρω πώς να φοράω ένα κοστούμι, όμως η σύζυγός μου το θέτει τέλεια όταν λέει πως 'δεν νομίζω πως οι άνθρωποι συνειδητοποιούν πόσο ατσούμπαλος είσαι'» λέει γελώντας.

Πηγή φωτογραφίας: Getty Images

Ο Νορθ μεγάλωσε στο Κονέκτικατ και ήταν το μικρότερο από τα τρία αγόρια της οικογένειας. Οι γονείς του, ήρωας πολέμου ο πατέρας του και μία από τις πρώτες ανταποκρίτριες η μαμά του, χώρισαν όταν ήταν παιδί. Στα 11 του ο πατέρας του σκοτώθηκε σε αυτοκινητικό δυστύχημα. Πώς τον επηρέασε αυτό; «Πάντοτε αναζητούσα δασκάλους με πιο απαιτητικό τρόπο γιατί τούς έβλεπα ως πατρικές μορφές. Αναζητούσα απεγνωσμένα αυτή την ανδρική φωνή» λέει ο ίδιος.

Με πληροφορίες από Guardian