Ντέιβιντ Σουίμερ: Σκληρή κριτική στους αστέρες του Χόλιγουντ για τη σιωπή τους απέναντι στον αντισημιτισμό

Ο ηθοποιός Ντέιβιντ Σουίμερ άσκησε κριτική σε συναδέλφους του στη βιομηχανία του θεάματος, κατηγορώντας τους ότι σιωπούν απέναντι στον αντισημιτισμό.

Μιλώντας στο συνέδριο Never is Now της Anti-Defamation League στη Νέα Υόρκη, ο 58χρονος πρωταγωνιστής της σειράς Friends προέτρεψε τις διασημότητες να πάρουν δημόσια θέση ενάντια στη ρητορική μίσους.

«Πολλοί άνθρωποι που σέβομαι, ακόμα και κάποιοι από τους ήρωές μου στη μουσική, τον αθλητισμό και τον κινηματογράφο, έχουν επιλέξει να κρατήσουν χαμηλό προφίλ και να μη μιλήσουν», δήλωσε ο Σουίμερ.

«Μερικοί από αυτούς βοηθούν στο παρασκήνιο, αλλά πάρα πολλοί δεν έχουν κάνει καμία δημόσια τοποθέτηση. Και αν μπορώ να τους πω κάτι ευθέως: Μακάρι να το κάνατε».

Απευθυνόμενος στους συναδέλφους του, πρόσθεσε: «Μακάρι να σηκωνόσασταν όρθιοι. Μακάρι να μιλούσατε ανοιχτά, γιατί η φωνή σας έχει σημασία για τους θαυμαστές που σας αγαπούν, για τα μέλη της κοινότητάς σας που σας χρειάζονται, για εκείνους που χρειάζονται μια στιγμή αλληλεγγύης αυτή τη στιγμή».

Ο ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι δεν ζητά από κανέναν να λύσει τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, αλλά να σταθεί αλληλέγγυος απέναντι στον αντισημιτισμό: «Απλά πείτε ότι είστε δίπλα στους Εβραίους φίλους, συναδέλφους και γείτονές σας ενάντια στο μίσος. Αυτό που συμβαίνει στις πανεπιστημιουπόλεις μας, στα σχολεία μας και στις εβραϊκές επιχειρήσεις είναι απαράδεκτο».

Η σύγκρουση με τον Έλον Μασκ και τον Κάνιε Γουέστ

Οι δηλώσεις του Σουίμερ έρχονται λίγες εβδομάδες μετά την έκκλησή του στον Έλον Μασκ να αποκλείσει τον Κάνιε Γουέστ από το Χ (Twitter), λόγω των εμπρηστικών αντισημιτικών σχολίων του ράπερ.

Ο ηθοποιός είχε επισημάνει συγκεκριμένες αναρτήσεις του Γουέστ, που περιλάμβαναν φράσεις όπως «Είμαι ναζί» και «Δεν μου αρέσει και δεν εμπιστεύομαι κανέναν Εβραίο», ενώ σε ανάρτησή του προς τους 8 εκατομμύρια ακολούθους του στο Instagram είχε καταδικάσει τον ράπερ, γράφοντας: «Δεν μπορούμε να σταματήσουμε έναν παρανοϊκό ρατσιστή από το να διαδίδει μίσος… αλλά μπορούμε να σταματήσουμε να του δίνουμε βήμα, κύριε Μασκ».

Ο Σουίμερ προειδοποίησε πως τέτοιες δηλώσεις οδηγούν σε πραγματική βία εναντίον των Εβραίων και κάλεσε τον επικεφαλής του Χ να λάβει μέτρα.

Οι αντιδράσεις στον Έλον Μασκ

Ο Μασκ έχει κατηγορηθεί πολλές φορές για ανοχή απέναντι σε ακραίες και αντισημιτικές αναρτήσεις στην πλατφόρμα του. Μάλιστα, τον Ιανουάριο, η Anti-Defamation League (ADL) δέχθηκε σφοδρή κριτική για την αρχική της υπεράσπιση του Μασκ, όταν εκείνος έκανε έναν ναζιστικό χαιρετισμό σε προεκλογική συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ.

Αν και η ADL αρχικά χαρακτήρισε την κίνηση του Μασκ "απλή αδέξια χειρονομία ενθουσιασμού", λίγες ημέρες αργότερα τον κατηγόρησε ότι κοροϊδεύει το Ολοκαύτωμα μέσω αναρτήσεων που έπαιζαν με τα ονόματα των ναζιστών Ρούντολφ Ες, Γιόζεφ Γκέμπελς, Χέρμαν Γκέρινγκ και Χάινριχ Χίμλερ.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Σουίμερ προειδοποίησε ότι η έλλειψη αντίδρασης από δημόσια πρόσωπα συμβάλλει στην εξάπλωση της ρητορικής μίσους: «Η σιωπή είναι συνενοχή».

Οι δηλώσεις του εντάσσονται σε ένα ευρύτερο κύμα αντιδράσεων από διασημότητες, με τον Πιρς Μόργκαν να απευθύνεται στον Μασκ ρωτώντας δημόσια: «Πόσο ακόμα θα επιτρέπεις στον Κάνιε να διαδίδει αηδιαστικά, μισαλλόδοξα, αντισημιτικά μηνύματα στο Χ προς τα 32 εκατομμύρια ακολούθους του;» Παρά τις αντιδράσεις, το Χ δεν έχει σχολιάσει επισήμως το θέμα.