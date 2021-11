Την προσωπική του ιστορία αφηγήθηκε ο ράπερ Light σε συνέντευξή του στον Σταύρο Θεοδωράκη.

«Είμαι ο άνθρωπος του μέλλοντος (...) Είμαι ένα μείγμα διάφορων φυλών. Η μητέρα μου είναι από την Κένυα και ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου Πόντιος. Είμαι παιδί της αγάπης, των λουλουδιών» είπε μεταξύ άλλων μιλώντας στους «Πρωταγωνιστές».

«Ο μπαμπάς ήταν πολύ επιτυχημένος όταν ήμουν μικρός. Ήταν και η εποχή των παχιών αγελάδων, με τα λεφτά που πέφταν από παντού, λεφτά υπάρχουν και Πασοκάρα και όλα αυτά και όλοι είχαν τα εξοχικά τα δύο αμάξια και όταν έσκασε η βόμβα, έσκασε και σε εμάς. Και μετά ήρθαν τα δύσκολα χρόνια. Χρεοκόπησε 5 φορές και φυλακή και τα λοιπά» όπως αποκάλυψε.

Μιλώντας για την αγάπη του για τα ρολόγια είπε ότι είναι ένα status symbol για τους άνδρες. «Στο πρώτο μου κινητό, όταν ήμουν στην εφηβεία, έκανα screenshot τα ρολόγια με τα διαμάντια και έλεγα "μια μέρα θα έχω και εγώ". Μου αρέσουν πάρα πολύ, από μικρός, οπότε τώρα που μπορώ, τα έχω. Έχω τρία ρολόγια, ένα χρυσό ένα με διαμάντια και ένα plain».

Ο Light μίλησε και για τον Mad Clip. «Μεγάλος μάγκας, αν όχι ο μεγαλύτερος που πέρασε από αυτή τη φάση, Ντόμπρος, ξεκάθαρος, δεν παρίστανε ποτέ ότι είναι κάποιος άλλος και αυτός είναι και ο λόγος που αγαπήθηκε από όλους. Δεν υπήρχε κανείς άνθρωπος, εκτός από τον χαζό τον Tus, που έκραζε ακόμα και τη μάνα του, που να έλεγε κακή κουβέντα για τον Mad Clip. Μεγάλη απώλεια» είπε.

«Υπήρχαν άλλοι που τους άξιζε πολύ περισσότερο η στούκα. Χοντρό αυτό που λέω το ξέρω αλλά it is what it is. Πώς το λένε The good die young. Σε καμία περίπτωση δεν λέμε ότι ο Mad Clip δεν γούσταρε να πατάει και τα γκαζάκια του αλλά ήταν η κακιά στιγμή. Το λάθος μέρος, η κακιά στιγμή».

«Ήμουν ο μόνος μαύρος στο σχολείο» όπως λέει αλλά δεν «έφαγε ποτέ φάπες».

«Σημασία έχει πόσο χαρισματικός είσαι. Πόσο καλός στα αθλήματα. Δεν έχει σημασία αν είσαι μαύρος ή κίτρινος. Αν έβαζες γκολ» θυμάται και επιμένει ότι δεν αισθάνθηκε bullying γιατί πάντα απαντούσε όταν κάποιος τον αποκαλούσε υποτιμητικά για το χρώμα του δέρματός του.

«Είναι όλα θέμα mentality. Το πώς το αντιμετωπίζεις εσύ. Αν θεωρείς ότι είναι μείον σου ότι είσαι διαφορετικός. Όλα είναι το πώς το φοράς εσύ» είπε.

«Λατρεύω το lifestyle των ρομά. Είμαστε μαξιμαλιστές. Μου αρέσει αυτή η ελευθερία. Όλη τη μέρα πάρτι, ψήνουν, δεν πληρώνουν φόρους, αυτή είναι ζωή» λέει μεταξύ άλλων για τα αδέρφια του, όπως τους χαρακτηρίζει.