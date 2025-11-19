Κατερίνα Καινούργιου: «Με τη μαμά μου προλάβαμε τον καρκίνο στο δεύτερο στάδιο»

Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε πρώτη φορά ανοιχτά, για την περιπέτεια της υγείας της μητέρας της το προηγούμενο διάστημα.

Κατά καιρούς μέσα από την εκπομπή της, η Κατερίνα Καινούργιου είχε μοιραστεί με το κοινό της πως περνούμε μία αρκετά δύσκολη κατάσταση, λόγω προβλήματος υγείας στην οικογένειά της, χωρίς ωστόσο ποτέ να αποκαλύψει περί τίνος πρόκειται.

Το πρωί της Τετάρτης, με αφορμή την καλεσμένη της στην εκπομπή, Χριστίνα Σάλτη, η οποία μίλησε για τον θάνατο της μητέρας της από καρκίνο, η παρουσιάστρια μίλησε ανοιχτά για το πρόβλημα που αντιμετώπισε και η δική της μητέρα.

Αναλυτικότερα, η τραγουδίστρια έχασε πριν από λίγους μήνες τη μητέρα της λόγω καρκίνου στο έντερο και η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε για πρώτη φορά πως και η δική της μητέρα της διαγνώστηκε με αυτό το είδους καρκίνου το περασμένο καλοκαίρι.

«Με τη μαμά μου το προλάβαμε στο δεύτερο στάδιο. Η μαμά μου σώθηκε. Λέω “είχε κάνει εξετάσεις για καρκινικούς δείκτες” και μου λένε στο έντερο δε φαίνεται. Περάσαμε πολύ δύσκολα το καλοκαίρι», ανέφερε αρχικά η παρουσιάστρια.

«Είναι και μεγαλύτεροι άνθρωποι, εντάξει η μητέρα μου σώθηκε, ήταν κάτι που το παρακολουθήσαμε έξι μήνες. Αλλά όσες φορές και να επέμενα να κάνει εξετάσεις, πολλές φορές το αμελούν και νομίζουν ότι όλα θα είναι καλά», κατέληξε.