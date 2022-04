Η Σαουδική Αραβία ζήτησε να κοπεί σκηνή για ΛΟΑΤΚΙ από το Dr. Strange 2- Η Disney αρνήθηκε

Η Σαουδική Αραβία ζήτησε από τη Disney να κόψει τις «αναφορές σε ΛΟΑΤΚΙ+» από την ταινία «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» πριν προβληθεί στο βασίλειο, δήλωσε αξιωματούχος τη Δευτέρα.

Ο ίδιος ωστόσο διέψευσε φήμες που ήθελαν την απαγόρευση της προβολής της.

Η Disney έχει μέχρι στιγμής απορρίψει τις απαιτούμενες τροποποιήσεις στο σίκουελ του Doctor Strange, που αναμένεται να κυκλοφορήσει σε όλο τον κόσμο την επόμενη εβδομάδα.

Οι σκηνές αφορούν σε «μόλις 12 δευτερόλεπτα» όπου η ομοφυλόφιλη χαρακτήρας America Chavez, την οποία υποδύεται η ηθοποιός Xochitl Gomez, κάνει λόγο για τις «δύο μαμάδες» της, σύμφωνα με τον Nawaf Alsabhan, τον γενικό επόπτη του κινηματογράφου της Σαουδικής Αραβίας.

«Μιλάει για τις μαμάδες της, γιατί έχει δύο μαμάδες», είπε ο Alsabhan. «Και στη Μέση Ανατολή, είναι πολύ δύσκολο να περάσεις κάτι τέτοιο. Στείλαμε (το αίτημα) στον διανομέα της ταινίας και ο διανομέας το έστειλε στη Disney και η Disney μας είπε ότι δεν είναι πρόθυμοι να προχωρήσουν σε περικοπή της σκηνής».

Ο Alsabhan διαβεβαίωσε ωστόσο ότι «Δεν θα απαγορευτεί ποτέ η ταινία. Δεν υπάρχει λόγος να απαγορεύσουμε την ταινία. Είναι μια απλή επεξεργασία. Μέχρι στιγμής έχουν αρνηθεί. Αλλά δεν έχουμε κλείσει την πόρτα. Ακόμα προσπαθούμε» επισήμανε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Την Παρασκευή, το Hollywood Reporter ανέφερε ότι υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες αναφορές ότι η ταινία είχε απαγορευτεί στο Κουβέιτ. Τα προπωλημένα εισιτήρια είχαν ακυρωθεί από τη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ και το Κατάρ, αλλά όχι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ερωτηθείς τη Δευτέρα για την ταινία, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, ένας υπάλληλος των κινηματογράφων AMC στη Σαουδική Αραβία είπε ότι «αποσύρθηκε».

Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που μία ταινία υπόκειται σε ανάλογα αιτήματα περικοπής σκηνών από τις ρυθμιστικές αρχές της Σαουδικής Αραβίας.

Τον Νοέμβριο, η ταινία The Eternals, όπου υπάρχει ένα ζευγάρι ομοφυλόφιλων, οδήγησε σε αιτήματα επεξεργασίας από χώρες του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας. Η Disney αρνήθηκε να κάνει τις περικοπές και η ταινία δεν προβλήθηκε εκεί.

Η Σαουδική Αραβία ήρε την επί δεκαετίες απαγόρευση σε όλους τους κινηματογράφους στα τέλη του 2017, μέρος μιας σειράς κοινωνικών μεταρρυθμίσεων που ηγήθηκαν από τον διάδοχο του θρόνου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, με στόχο να ταρακουνήσουν το βαθιά συντηρητικό βασίλειο.

Οι πωλήσεις εισιτηρίων κινηματογράφου ανήλθαν σε 238 εκατομμύρια δολάρια το 2021, σημειώνοντας αύξηση 95% από το προηγούμενο έτος, όπως ανέφερε το περιοδικό Variety τον Ιανουάριο.

Η ομοφυλοφιλία είναι ένα βασικό αδίκημα στη Σαουδική Αραβία, γνωστή για την αυστηρή ερμηνεία του ισλαμικού νόμου της σαρία, που αποτελεί τη βάση του δικαστικού της συστήματος.

Με πληροφορίες του Guardian