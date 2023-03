Η Billie Eilish κάνει το ντεμπούτο της στην υποκριτική

Το ντεμπούτο της ως ηθοποιός κάνει η Billie Eilish στο «Swarm» του Donald Glover.

Σε ένα βίντεο στο Twitter που ανάρτησε η ξανθιά πλέον Billie Eilish μιλάει με την Dre της σειράς, καθώς είναι ένας μόνο από τους χαρακτήρες που αναμένεται να κάνουν επεισοδιακή είσοδο.

Η σειρά ακολουθεί μια νεαρή γυναίκα με το όνομα Dre, της οποίας η εμμονή με έναν από τους μεγαλύτερους ποπ σταρ του κόσμου καθώς και ένα απροσδόκητο τραύμα που αφορά την αδερφή της, Marissa (που υποδύεται η Chloe Bailey), την οδηγεί σε ένα σκοτεινό ταξίδι σε όλη τη χώρα.

Καθώς η Dre συνεχίζει την ολοένα και πιο βίαιη πορεία της, συναντά χαρακτήρες που υποδύονται ο Damson Idris (ο φίλος της Marissa, Khalid) καθώς και οι Byron Bowers, Kiersey Clemons, Paris Jackson, ο Rickey Thompson, ο Rory Culkin κ.α.

Αν και η Eilish έχει εμφανιστεί σε πολλά μουσικά ντοκιμαντέρ και έχει εκφράσει την υποκριτική της δεινότητα, το «Swarm» είναι η πρώτη σειρά που έχει κανονικό ρόλο.

Η ιδέα να προστεθεί στο καστ προήλθε από τη διευθύντρια κάστινγκ Carmen Cuba, σύμφωνα με το Entertainment Tonight, η οποία γνώριζε ότι η τραγουδίστρια ήθελε να ασχοληθεί με την υποκριτική.

Η σειρά έκανε πρεμιέρα στο SXSW στις ΗΠΑ στις 10 Μαρτίου και αύριο Παρασκευή 17 Μαρτίου ξεκινά η προβολή της στο Amazon Prime Video.

"Did you hurt someone?"🩸@SwarmOnPrime, out tomorrow pic.twitter.com/RTnTIVnR29