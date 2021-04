Συμβόλαιο με το Netflix υπέγραψε η Sony Pictures Entertainment για την αποκλειστική προβολή των ταινιών της στη δημοφιλή πλατφόρμα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα τους New York Times η συμφωνία έχει ύψος 1 δισ. δολάρια και πενταετία διάρκεια. Με τη συμφωνία εξασφαλίζεται πως το Netflix θα προβάλλει αποκλειστικά τις ταινίες της Sony, μετά την προβολή τους στους κινηματογράφους και την κυκλοφορία τους σε premium.

Η συμφωνία, η οποία τίθεται σε εφαρμογή από το 2022, αναπτύσσεται πάνω στην υπάρχουσα συνεργασία του Netflix και της Sony Pictures Animation.

Με τη συγκεκριμένη συμφωνία οι πολυαναμενόμενες ταινίες της Sony: Uncharted, Morbius, Bullet Train αλλά και τα sequel των Venom, Jumanji και Spiderman into the spider-verse θα προβληθούν στο Netflix. Προς το παρόν η συμφωνία θα καλύπτει την αγορά των ΗΠΑ, ενώ δεν υπάρχει ακόμα ενημέρωση για την Ελλάδα.

