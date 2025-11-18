Eurovision: Ποιοι φημολογείται ότι επιστρέφουν μετά από 12 χρόνια για να εκπροσωπήσουν ξανά την Ελλάδα

Από τις 264 συμμετοχές στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026, έχουν ήδη διαρρεύσει κάποια ονόματα.

Από τις συμμετοχές που έχουν συζητηθεί περισσότερο, είναι εκείνες των Good Job Nicky, Evangelia, Marseaux, Akylas, ZAF, Dianmiss, καθώς και του Νίκου Γκανού σε συνεργασία με τον Claydee. Ξεχωρίζουν επίσης, οι συμμετοχές από διαδικτυακά δημοφιλείς καλλιτέχνιδες, όπως η Mikay που εκπροσωπεί την K-pop και η «γκουρού» του YouTube, Χρυσηίδα Γκαγκούτη.

Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες έχει διαρρεύσει ακόμη ένα όνομα -αυτή τη φορά ενός συγκροτήματος- το οποίο δεν είναι άγνωστο στους φαν της Eurovision.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται ο ιστότοπος gpstomusic.gr, οι Koza Mostra, που μαζί με τον Αγάθωνα Ιακωβίδη εκπροσώπησαν την Ελλάδα στην Eurovision του 2013, καταλαμβάνοντας την έκτη θέση, φέρονται να είναι «η 100η επιβεβαιωμένη συμμετοχή στον εθνικό τελικό».

Τις πληροφορίες του site αναδημοσίευσε και το Eurovisionfun, το οποίο ανανεώνει καθημερινά το περιεχόμενό του με νέα που αφορούν τον διαγωνισμό. Μένει τώρα, να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν οι Koza Mostra την είδηση.

Eurovision: Η διαδικασία επιλογής της ελληνικής συμμετοχής

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία επιλογής του τραγουδιού, όσες από τις προτάσεις πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτεί ο διαγωνισμός όπως για παράδειγμα η διάρκεια του τραγουδιού, θα περάσουν στην επόμενη φάση της διαδικασίας.

Στην επόμενη φάση, μία επταμελής επιτροπή, αποτελούμενη από δύο μέλη της ΕΡΤ και πέντε εκτός αυτής, θα επιλέξει έως 28 τραγούδια, τα οποία θα διαγωνιστούν στις δύο ημιτελικές βραδιές. Από εκεί, μέχρι και 14 τραγούδια, με αποκλειστική ψήφο του κοινού, θα προκριθούν στον μεγάλο τελικό.

Στον τελικό, όπως και πέρυσι, ο συνδυασμός ψήφων κοινού και επιτροπής θα αναδείξει το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στη Eurovision 2026.

Ποια ονόματα έχουν γίνει γνωστά από τις καταθέσεις τραγουδιών

Ορισμένοι έχουν συμμετάσχει ξανά στη διαδικασία. Ανάμεσα στους εκατοντάδες συμμετέχοντες που φιλοδοξούν να ηγηθούν της ελληνικής αποστολής, βρίσκονται, σύμφωνα με το Eurovisionfun οι: