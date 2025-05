Eurovision 2025 - Hμιτελικός: Σε ποια θέση εμφανίζεται σήμερα η Klavdia - Tα φαβορί

Ο Β' ημιτελικός της Eurovision 2025 θα ξεκινήσει απόψε στις 22:00 με την Klavdia να διαγωνίζεται, παρουσιάζοντας το «Αστερομάτα» στους εκατομμύρια τηλεθεατές του μουσικού διαγωνισμού.

Η ελληνική συμμετοχή θα διαγωνιστεί στην 7η θέση από τις συνολικά 16 χώρες που θα διεκδικήσουν την πρόκρισή τους στον τελικό, δέκα από τις οποίες θα τα καταφέρουν.

Υπενθυμίζεται, ότι στην ανατρεπτική πρώτη βραδιά της Eurovision 2025, η Κύπρος και το Βέλγιο έμειναν εκτός, κάτι το οποίο δεν είχαν προβλέψει τα στοιχήματα. Η Πορτογαλία και η Ισλανδία, ήταν τα δύο outsiders που άλλαξαν τα προγνωστικά και πέρασαν στον τελικό.

Eurovision 2025: Η σειρά εμφάνισης των χωρών και τα φαβορί

Από τα φαβορί των στοιχημάτων, απόψε ανεβαίνουν στη σκηνή της Eurovision η Αυστρία, το Ισραήλ και η Φινλανδία από τις διαγωνιζόμενες αποστολές και από τις Big Five, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία.

Η σειρά εμφάνισης των χωρών είναι:

1. Αυστραλία - Milkshake Man – Go-Jo

2. Μαυροβούνιο - Dobrodošli – Nina Žižić

3. Ιρλανδία - Laika Party – Emmy

4. Λετονία - Bur man laimi – Tautumeitas

5. Αρμενία - Survivor – Parg

6. Αυστρία - Wasted Love – JJ

<Ηνωμένο Βασίλειο (απευθείας τελικό) - What The Hell Just Happened? – Remember Monday

7. Ελλάδα - Asteromata – Klavdia

8. Λιθουανία - Tavo akys – Katarsis

9. Μάλτα - Serving – Miriana Conte

10. Γεωργία - Freedom – Mariam Shengelia