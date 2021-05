Συνεργασίας συνέχεια, όπως φαίνεται για την Άννα Βίσση και την Δέσποινα Βανδή, οι οποίες ανάρτησαν φωτογραφίες όλο νόημα στους λογαριασμούς τους στο Instagram.

Η Άννα Βίσση, με το νέο ροζ μαλλί της, συνόδεψε μία σειρά από φωτογραφίες μαζί την Δέσποινα Βανδή γράφοντας στην λεζάντα «Επίσημη καλεσμένη η @desp1navandi ...special guest @garsenakos»

#future #sharingideas #womeninaction #panik #dontpanic.

Η Δέσποινα Βανδή, από την άλλη, ανάρτησε και αυτή στον λογαριασμό της, φωτογραφία τους ενημερώνοντας τους ακολούθους της ότι ναι, ταιριάζουν σε πολλά, ακόμα και στον καφέ.

«Guess what...και στον καφέ ταιριάζουμε!😂 #almondcapuccino».

Σε μία από τις φωτογραφίες είναι και ο Γιώργος Αρσενάκος, ο CEO και συνιδρυτής της Panik Records γεγονός που ενισχύει τις υπόνοιες της συνεργασίας των δύο κυριών. Και αν κρίνει κανείς από τα hashtag #panik #dontpanic μάλλον προμηνύεται νέο τραγούδι.

Ωστόσο, καμία από τις δύο δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τον λόγο της συνάντησης, παρά άφησαν υπονοούμενα για μία μελλοντική συνεργασία.

Η πρώτη on stage συνάντηση των δύο, είχε γίνει στη σκηνή του «Just the 2 of Us». Τότε, για πρώτη φορά στα χρονικά η Άννα Βίσση και η Δέσποινα Βανδή βρέθηκαν στο ίδιο πλατό και τραγούδησαν ντουέτο μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, προκαλώντας «σεισμό» στα social media.

Όλα έδειχνα ότι είναι ένα καλά στημένο μάρκετινγκ με εκατέρωθεν φιλοφρονήσεις, το οποίο έφτασε η ώρα μάλλον να οδηγήσει σε μία νέα συνεργασία.