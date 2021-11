Το «Lord of the Rings», μια από τις μεγαλύτερες παραγωγές των τελευταίων ετών, ετοιμάζεται να ξεκινήσει γυρίσματα έξω από το Λονδίνο την ερχόμενη άνοιξη, αποκαλύπτει το Variety.

Η δεύτερη σεζόν της επιτυχημένης σειράς του Amazon Prime Video, που έγινε πρωτοσέλιδο όταν μεταφέρθηκε από τη Νέα Ζηλανδία στο Ηνωμένο Βασίλειο, όρισε τις πρώτες τοποθεσίες γυρισμάτων.

Η κίνηση - μια τεράστια ανατροπή για τον τομέα παραγωγής της Νέας Ζηλανδίας- είναι ιδιαίτερα σημαντική δεδομένου ότι η μετεγκατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο σηματοδοτεί την πρώτη φορά που live-action πρότζεκτ του «Lord of the Rings» γυρίζεται εκτός Νέας Ζηλανδία, συμπεριλαμβανομένης της τριλογίας «The Hobbit».

Πηγές της παραγωγή αναφέρουν ότι τα Bray Film Studios και Bovingdon Airfield θα είναι οι αρχικές εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν για τα γυρίσματα της σειράς. Τα γυρίσματα έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσουν το δεύτερο τρίμηνο του 2022.

Με έδρα το Maidenhead, δυτικά του Λονδίνου, τα Bray Film Studios αποτελούνται από δύο εκτάσεις 5.000 τ.μ. και 17.000 τ.μ., όπου έχουν γυριστεί μεταξύ άλλων μεγάλες παραγωγές όπως τα «Mamma Mia! Here We Go Again», «Rocketman και οι σειρές «Bodyguard» και «Dracula».

Την ίδια στιγμή, το Bovingdon Airfield, βορειοδυτικά του Λονδίνου, διαθέτει 60 στρέμματα γης. Οι ταινίες που γυρίστηκαν εκεί περιλαμβάνουν τα «Justice League» και «Fast and the Furious 6», ενώ τα ITV Studios διαθέτουν επίσης εκεί εγκαταστάσεις, όπου γυρίζεται το «Dancing on Ice».

Η Amazon επιβεβαίωσε νωρίτερα φέτος ότι η πρώτη σεζόν θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στις 2 Σεπτεμβρίου 2022, με επεισόδια να κυκλοφορούν σε εβδομαδιαία βάση. Τα γυρίσματα της πρώτης σεζόν, με φημολογούμενο κόστος περίπου 450 εκατ. δολαρίων (το συνολικό budget για τις τρεις ταινίες του Peter Jackson ήταν 281 εκατ. δολάρια), ολοκληρώθηκαν στις 2 Αυγούστου.

Η Amazon κρατά ακόμη μυστικές τις λεπτομέρειες της πλοκής, συμπεριλαμβανομένου του επίσημου τίτλου της. Το μόνο που έγινε γνωστό είναι ότι η λαμβάνει χώρα κατά τη λεγόμενη Δεύτερη Εποχή, χιλιάδες χρόνια πριν τα γεγονότα τόσο των βιβλίων «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» όσο και του «Χόμπιτ».

Η σειρά ακολουθεί ένα σύνολο χαρακτήρων, γνωστών αλλά και καινούργιων, ενώ αντιμετωπίζουν την επανεμφάνιση του κακού στη Μέση Γη. Στο καστ περιλαμβάνονται οι Sir Lenny Henry, Morfydd Clark, Peter Mullan, Joseph Mawle και Robert Aramayo.