Ολοκληρώθηκε η εμφάνιση της Τάμτα με το τραγούδι «Replay», που εκπροσωπεί φέτος την Κύπρο στον τελικό της Eurovision 2019 στο Τελ Αβίβ.

Η Κύπρος εμφανίστηκε στο πρώτο μέρος του διαγωνισμού στην 11η θέση με την Τάμτα να ενθουσιάζει το κοινό με την εμφάνισή της επί σκηνής. Μετά από μερικές μπαλάντες όλοι χόρευαν στο Εκθεσιακό Κέντρο του Τελ Αβίβ.

🇨🇾 We're gonna have Tamta's song on Replay for the rest of the week!@cybc_com_cy #DareToDream #Eurovision #CYP pic.twitter.com/gM9H49V4p1