Οι θαυμαστές του «The Big Bang Theory» αποχαιρέτισαν την αγαπημένη τους τηλεοπτική σειρά, με το φινάλε να γράφεται το βράδυ της Πέμπτης μετά από 12 σεζόν.

Από τότε που ξεκίνησε για πρώτη φορά το 2007, το «The Big Bang Theory» έγινε μια από τις δημοφιλέστερες και πιο επιτυχημένες κωμικές σειρές στην ιστορία της τηλεόρασης, κερδίζοντας μεταξύ άλλων επτά βραβεία Emmy. Η σειρά επικεντρωνόταν σε μια παρέα από τέσσερις αδέξιους άντρες επιστήμονες και την ζωή τους με την νέα τους γειτόνισσα.

Με αφορμή το φινάλε, οι πρωταγωνιστές της σειράς δημοσίευσαν στα social media βίντεο και φωτογραφίες από τα γυρίσματα του τελευταίου επεισοδίου, με πρώτο τον Johnny Galecki που υποδύεται τον φυσικό Leonard Hofstadter. Στο βίντεο που πόσταρε στο Instagram, φαίνεται ο δημιουργός της σειράς, Chuck Lorre, να χτυπάει την κλακέτα πριν την λήψη της τελευταίας σκηνής.

Η Kaley Cuoco, που υποδύθηκε την γειτόνισσά τους, Penny, η οποία είχε μετακομίσει απέναντι από τον Leonard and τον Sheldon (Jim Parsons), δημοσίευσε ένα βίντεο με όλο το καστ αγκαλιασμένο, με την Melissa Rauch (που έκανε την Bernadette Rostenkowski-Wolowitz) να λέει πως το σόου ήταν μια από τις καταπληκτικότερες εμπειρίες της ζωής της.

Thank you from the bottom of my heart to every single person who has made being a part of @bigbangtheory one of the greatest experiences of my life. Thank you to every single one of you who tuned in each week. I am forever changed by #TheBigBangTheory and forever thankful. ♥️ pic.twitter.com/Y4aRxvE1Ah