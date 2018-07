Ενώ εκατομμύρια φίλαθλοι σε όλο τον κόσμο απολαμβάνουν το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας αυξάνονται.

Μία δυνατή καμπάνια από την εταιρία J Walter Thompson (JWT) του Λονδίνου και το Εθνικό Κέντρο για την Ενδοοικογενειακή Βία, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, έρχεται να ρίξει φως σε αυτή τη θλιβερή πραγματικότητα.

Ειδικότερα, είναι εμπνευσμένη από τα στατιστικά στοιχεία που δείχνουν αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας κατά 26% κάθε φορά που παίζει η Αγγλία. Αν μάλιστα η Αγγλία χάσει το παιχνίδι, ο αριθμός αυτός αγγίζει το 38%.

Με τον εύστοχο τίτλο «Ένα όχι και τόσο όμορφο παιχνίδι» (The Not-So-Beautiful Game), η καμπάνια έχει στόχο να αναδείξει τη λιγότερο γνωστή πλευρά της παρακολούθησης ποδοσφαιρικών αγώνων.

#DomesticViolence in England increases 26% when we play, 38% if we lose. Ahead of the #ENGvBEL game tonight this work from @JWT_London for @_NCDV speaks for itself. pic.twitter.com/Bx9jk2HCYT

Αποτελείται από αφίσες, στις οποίες οι σημαίες διάφορων χωρών αποτυπώνονται με αίμα στα πρόσωπα γυναικών. Για παράδειγμα, στην αφίσα για την Αγγλία, ο κόκκινος σταυρός της σημαίας της (Σταυρός του Αγίου Γεωργίου) σχηματίζεται στο πρόσωπο μίας γυναίκας με αίμα από τη μύτη και το στόμα της.

Οι αφίσες, που αφορούν και άλλες χώρες όπως η Ιαπωνία και η Ελβετία, προβάλλονται σε διάφορες πλατφόρμες κατά τη διάρκεια αγώνων του Μουντιάλ.

Our 'The Not-So-Beautiful Game' campaign for @_NCDV is growing, with more flags to come, and will be running throughout the #WorldCup pic.twitter.com/1r0zsq1IV6