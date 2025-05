Κρίσιμες συνομιλίες ΗΠΑ - Χαμάς για εκεχειρία στη Γάζα: Απελευθερώνεται Ισραηλινοαμερικανός όμηρος

Ένα στέλεχος της οργάνωσης, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, είπε ότι η Χαμάς και οι ΗΠΑ είχαν απευθείας συνομιλίες στην Ντόχα με αντικείμενο την εκεχειρία τη Γάζα, την ανταλλαγή κρατουμένων (τους Ισραηλινούς ομήρους με Παλαιστίνιους φυλακισμένους) και την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Ένας δεύτερος εκπρόσωπος της Χαμάς είπε ότι «επιτεύχθηκε πρόοδος» σε όλα τα θέματα και ιδίως σε ό,τι αφορά τον Ίνταν Αλεξάντερ και την κατάπαυση του πυρός.

Στη συνέχεια, η Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα απελευθερώσει τον Ισραηλινοαμερικανό όμηρο Ίνταν Αλεξάντερ, 21 ετών, ο οποίος κρατείται στη Λωρίδα της Γάζας από τον Οκτώβριο του 2023. Ο Αλεξάντερ είναι ο μοναδικός από τους ομήρους που κρατά ακόμη η οργάνωση και έχει την αμερικανική υπηκοότητα.

BREAKING: Hamas will release American-Israeli hostage Edan Alexander.



After 580+ days in captivity, it’s official. Edan is coming home.



I pray this transfer goes smoothly and that Edan is soon in his family’s embrace. pic.twitter.com/HqsAqNk1kv