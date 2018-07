Ο «Ιούλιος χωρίς Πλαστικό» ή Plastic-Free July όπως ονομάζεται στο εξωτερικό ξεκίνησε ως μια μικρή πρωτοβουλία ενός γραφείου στην Αυστραλία τον Αύγουστο του 2011.

Σήμερα έχει μετατραπεί σε μια παγκόσμια ετήσια καμπάνια με στόχο να μας ενθαρρύνει να «απαρνηθούμε» το πλαστικό μιας χρήσης για ένα μήνα- τον Ιούλιο.

It’s finally here! Welcome to Plastic Free July.



Today is the day more than 2 million people across 150+ countries around the globe begin the challenge to #choosetorefuse single-use plastic. Here are our 5 top tips to help you this July. Thanks @catfishcreative for the drawing! pic.twitter.com/aqkBr4YZE5